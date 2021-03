Covid, in provincia di Siracusa 65 nuovi casi. Sui vaccini per gli over 80 la Sicilia lontana dalla media nazionale

Sono 765 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo quanto diffuso dall’ultimo bollettino del dipartimento della Protezione civile.

Su 16.387 attuali positivi, in 812 risultano ricoverati con sintomi e 119 in terapia intensiva per un totale di 931 ospedalizzati.

I dimessi o guariti nelle ultime 24 sono 845 per un totale di 147.141 dall’inizio dell’emergenza a oggi. I decessi sono stati 22, 4.493 in totale.

I nuovi positivi in Sicilia sono così distribuiti: Palermo 259, Catania 116, Messina 78, Siracusa 65, Trapani 26, Ragusa 14, Caltanissetta 71, Agrigento 107, Enna 29.

Analizzando i dati ufficiali forniti dal ministero della Salute, aggiornati alla mattina del 24 marzo 2021, si nota come in Toscana soltanto il 29,8% delle dosi somministrate ha interessato gli over 80, ma anche la Sicilia con il suo 38% è distante dalla media nazionale (46,5%). Quasi in linea invece la Calabria, dove il 43,9% delle dosi ad oggi utilizzate è stata iniettata a persone ultraottantenni. Tra i territori che stanno facendo molto bene figurano le province autonome di Bolzano e Trento (rispettivamente 68,2% e 60,4%) e il Molise (60,4%).

Intanto Paolo Amenta (coordinatore regionale Base Riformista PD e presidente provinciale Pd Siracusa) e Giusy Genovesi (ex assessore) chiedono una riorganizzazione tra Asp, Protezione civile regionale e Comune di Siracusa per le vaccinazioni in città all’Urban center, sia dentro le mura sia lungo tutto il percorso di attesa. I due politici si dicono indignati per come sono stati trattati i concittadini, i più fragili e gli anziani in particolare, che ieri per ore sono stati lasciati sotto la pioggia battente in fila lungo la via Bengasi e assembrati, proprio in un giorno in cui la stessa Protezione Civile con un bollettino regionale aveva diramato per la città l’allerta temporali.

“Chiediamo all’Asp di rivedere totalmente il sistema organizzativo delle vaccinazioni, è evidente che 1.000 vaccinazioni al giorno all’Urban center non sono compatibili e sostenibili con l’organizzazione posta in essere, così come è evidente che c’è bisogno di un piano B – dicono – Proponiamo un approccio manageriale, c’è bisogno di affrontare la vaccinazione di migliaia di persone come una vera emergenza di protezione civile, dove transenne, gazebo, bagni chimici e qualche panca non bastano ad evitare la compromissione della salute della popolazione durante la campagna vaccinale. Chiediamo quindi che venga reso noto l’intero piano organizzativo e logistico delle vaccinazioni, che venga resa nota l’organizzazione funzionale progettata dall’Asp con il supporto della Protezione civile regionale e dell’amministrazione comunale, che non si lasci nulla all’improvvisazione del momento e ad interventi riparatori dell’ultima ora; che vengano reperiti ulteriori locali e strutture adeguate per la vaccinazione dei soggetti estremamente vulnerabili oltre che la separazione dei target di vaccinandi. Chiediamo tempi di attesa congrui e spazi coperti ed attrezzati per l’attesa, i marciapiedi è evidente che non lo sono. Chiediamo all’Asp, all’amministrazione comunale e al Commissario di attuare tutte le necessarie procedure per consentire ai cittadini di attendere il proprio turno in sicurezza e al riparo, nella fiducia di non vedere più in città ed in nessun luogo della nostra provincia scene di inefficienza ed improvvisazione come quelle a cui abbiamo assistito ieri; chiediamo con forza che “le sinergie tra enti” lascino il posto all’efficienza”.