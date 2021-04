Covid, in provincia di Siracusa 96 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 1.301 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo quanto diffuso dal dipartimento di Protezione civile.

Su 25.477 attuali positivi in 1.216 risultano ricoverati con sintomi, 189 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare sono in 24.072.

I dimessi guariti in totale sono 164.015, di cui 675 nelle ultime 24 ore, mentre i morti ammontano a 5.152, 24 nelle ultime ore. I tamponi processati sono stati 28.927.

I casi in Sicilia sono così distribuiti: Palermo 458, Catania 186, Messina 105, Siracusa 96, Trapani 74, Ragusa 131, Caltanissetta 53, Agrigento 172, Enna 26.