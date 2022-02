Covid, in provincia di Siracusa altri 750 nuovi positivi in 24 ore

Sono 5.945 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 38.308 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.754.

Il tasso di positività sale di poco al 15,5% ieri era al 15,1%. L’isola è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 278.798 con un aumento di 1.114 casi. I guariti sono 4.789 mentre le vittime sono 42 e portano il totale dei decessi a 9.024.

Sul fronte ospedaliero sono 1.423 ricoverati, con 16 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 115, uno in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.187 casi, Catania 1.065, Messina 1.060, Siracusa 750, Trapani 446, Ragusa 416, Caltanissetta 357, Agrigento 496, Enna 168.

Per quanto riguarda il capoluogo aretuseo, invece, nelle ultime 24 ore si registra ancora un calo delle persone attualmente positive che sono 2.385 (42 in meno rispetto a ieri). Di queste 32 sono ricoverate con sintomi nei reparti ordinari Covid, mentre sono 4 quelle in terapia intensiva (il dato è riferito solo alle persone residenti nel Comune di Siracusa).