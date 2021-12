Covid, in provincia di Siracusa altri 95 positivi nelle ultime 24 ore

La Sicilia torna sopra quota mille nuovi positivi, per la precisione 1.143 in 24 ore, su 32.502 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 331.911 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 15.107 gli attuali positivi sull’isola (564 in più rispetto a ieri).

Di questi sono 346 i ricoverati con sintomi nei vari reparti ordinari Covid dell’isola, mentre sono 46 le persone in terapia intensiva con 3 nuovi ingressi rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 573 persone dimesse o guarite per un totale di 309.536 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si registrano altri 6 decessi (7.268 il totale).

La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 5 il 9/12/21 – N. 1 l’8/12/21.

I nuovi casi sono così suddivisi: Palermo 148, Catania 276, Messina 250, Siracusa 95, Trapani 146, Ragusa 40, Caltanissetta 79, Agrigento 73, Enna 36.