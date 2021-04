Covid, in provincia di Siracusa oltre 5mila vaccinati in tre giorni. La metà con AstraZeneca

Sono 5.568 i vaccinati contro il Covid in provincia di Siracusa nel fine settimana appena trascorso. Di questi, in 2.570 hanno usufruito di AstraZeneca, in occasione dell’open weekend: l’iniziativa, lanciata a livello regionale per accelerare sulla campagna vaccinale, era indirizzata ai cittadini tra i 60 e i 79 anni che non presentano fragilità e hanno avuto la possibilità di ricevere la dose anche senza prenotazione. Eppure almeno nel capoluogo, nonostante l’evento eccezionale, è stato il vaccino Pfizer a far registrare il maggior numero di dosi inoculate: 1.304, contro le 913 di AstraZeneca.

Ancora parziale il dato per quanto riguarda la Sicilia dove, nei 66 hub, fino a ieri pomeriggio si parlava di oltre 71mila fiale somministrate, seppur ancora in assenza dell’aggiornamento serale e quindi del dato definitivo.

“Sono soddisfatto – evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci – della massiccia adesione alla nostra iniziativa. Valuteremo se riproporla nel prossimo fine settimana. I cittadini hanno superato le iniziali diffidenze sul vaccino e così tutti corriamo verso la tanto attesa immunizzazione. La Sicilia ha bisogno di tornare ad aprire”.