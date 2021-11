Covid in provincia di Siracusa, sono 97 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 809 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 27.091 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 321.696 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 11.239 gli attuali positivi sull’isola (65 in meno rispetto a ieri).

Di questi sono 328 i ricoverati con sintomi nei vari reparti ordinari Covid, mentre sono 43 le persone in terapia intensiva con 5 ingressi nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano 868 nuove persone dimesse o guarite per un totale di 303.278 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si registrano altri 6 decessi (7.179 il totale). La Regione Sicilia riporta che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni: N. 1 IL 26/11/21 – N. 2 IL 25/11/21 – N. 2 IL 24/11/21 – N. 1 IL 23/11/21.

Gli 809 nuovi positivi al Covid sono così suddivisi nelle varie province siciliane: Palermo 131, Catania 238, Messina 121, Siracusa 97, Trapani 91, Ragusa 31, Caltanissetta 55, Agrigento 41 ed Enna 4.

Per quanto riguarda il capoluogo aretuseo gli attuali positivi al Covid in città sono 175. Di questi 9 sono ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, mentre una persona è in terapia intensiva (i dati è bene precisare sono riferiti solo ai residenti a Siracusa).