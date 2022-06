Covid: in Sicilia nuovo boom di nuovi positivi, sono 5.559. Siracusa terza provincia dopo Palermo e Catania

Sono 5.559 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 22.365 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri; Il giorno precedente erano 1.551. Il tasso di positività sale al 24,8%, il giorno precedente era al 17,5%.

La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 56.666 con un aumento di 4.104 casi. I guariti sono 2.011 mentre le vittime sono 7 e portano il totale dei decessi a 11.128. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 643, 18 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 22, quattro in meno rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.811 casi, Catania 1.475, Messina 560, Siracusa 654, Trapani 380, Ragusa 490, Caltanissetta 208, Agrigento 429, Enna 115.

Ieri nel solo capoluogo si registravano 947 positivi attuali, la notizia positiva è che non ci sono pazienti in terapia intensiva mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 14 (10 dei quali over 70).