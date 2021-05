Covid, la Sicilia “vede” giallo ma invia il vaccino Astrazeneca in Puglia

La Sicilia spera nel giallo a partire dal 16 maggio per effetto anche della revisione dei due indicatori principali con i quali finora il governo ha assegnato i colori: l’Rt ospedaliero e l’incidenza dei casi di infezione da Covid. Il nuovo modello sarà esaminato domani nell’incontro tra Governo e Regioni dopo le valutazioni fatte dall’Istituto superiore della Sanità (Iss) e dai tecnici delle Regioni.

Il passaggio in zona ad alto rischio avverrebbe se il livello di occupazione di area medica ospedaliera e area intensiva arrivasse rispettivamente al 30% e al 20% (ora al 40 e al 30).

Tre le fasce di incidenza: quella a maggior rischio sarebbe fissata a partire da 150 casi su 100mila persone.

E intanto esplode la polemica sulle 50 mila dosi di AstraZeneca in scadenza che la Sicilia ha deciso di inviare in Puglia, col Pd che in Assemblea siciliana ha chiesto chiarimenti al governatore Nello Musumeci, prosegue spedita l’operazione “isole Covid free”: nelle Eolie dopo Salina, Alicudi, Filicudi le vaccinazioni di massa sbarcano a Panarea. In Sicilia, infatti, ci sono ancora più della metà delle dosi in frigorifero. Per l’esattezza, le dosi snobbate sono il 52% del totale. La Sicilia cede un lotto di 50.000 fiale del vaccino perché inutilizzate e prossime alla scadenza a una regione che le ha invece esaurite in poco tempo. La fobia dei siciliani verso il vaccino britannico fa sentire i suoi effetti, con le scorte rimaste inevase nei frigo e donate giocoforza per evitare di sprecarle.

“Decine di atti ispettivi della rubrica sanità non possono essere trattati in aula perché il presidente Musumeci, che ha assunto la carica di assessore ha scelto, nel pieno di una pandemia, di svolgere il ruolo in modalità ‘smart working’ sottraendosi al confronto e rifiutando di riferire sulla gestione dell’emergenza nell’Isola – Lo ha detto intervenendo in aula il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo – Musumeci si presenti davanti al parlamento e spieghi cosa sta facendo per fronteggiare la crisi pandemica, e sulla base di quali dati ha scelto di destinare 50 mila dosi di vaccino, attualmente a disposizione dei siciliani a un’altra regione italiana. Piuttosto che darli ad altre regioni Musumeci faccia distribuire le fiale di Astrazeneca ai medici di famiglia che possono informare e convincere i propri assistiti a vaccinarsi”.

Ieri sono state in totale 469 le inoculazioni all’hub di via Malta: 440 Pfizer, 24 AstraZeneca, 5 Janssen, che fa il suo esordio all’hub provinciale. Il siero Johnson&Johnson è monodose, non serve richiamo quindi, e può essere conservato in un frigorifero come Vaxzevria. Sono ancora poche le dosi in provincia (1.600 dosi) quindi viene rinviata l’inoculazione nelle farmacie.