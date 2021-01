Covid, lenta frenata dei casi in Sicilia. Decremento anche a Siracusa e provincia

Sono 1435 i nuovi positivi al Covid in tutta la Sicilia registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 102.641 casi dall’inizio della pandemia a oggi. A dirlo è l’ultimo aggiornamento del bollettino sulla pandemia pubblicato sul sito del ministero della Salute.

Si registrano 36 decessi per un totale di 2629, mentre i dimessi o guariti sono 433 per un totale di 61307. Gli attuali positivi sono 38705, di cui: 1228 sono ricoverati con sintomi e 196 in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono stato 8572.

I casi sono così suddivisi nell’Isola: Catania 413, Palermo 474, Messina 362, Ragusa 40, Trapani 5, Siracusa 22, Caltanissetta 89, Agrigento 9, Enna 21.

Sono 6.203 le persone che ieri in Sicilia hanno ricevuto il vaccino anti-covid. Dall’avvio della campagna vaccinale nell’Isola sono già state somministrate, complessivamente, oltre 35mila dosi di farmaco su altrettanti cittadini rientranti nel target attuale previsto dal Piano nazionale.