Covid, non scendono i casi in Sicilia. Siracusa sfiora i 200 nuovi positivi

Sono 1.839 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 10.427 tamponi effettuati. Questo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulla pandemia pubblicato sul sito del ministero della Salute.

A fronte di 1.082 guariti o dimessi, oggi bisogna registrare altri 31 decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 2.695 morti dall’inizio della pandemia.

I ricoverato con sintomi al momento sono 1.461, di cui: 1256 in Malattie infettive e 205 in terapia intensiva. Gli attuali positivi in tutta l’Isola sono 40.398.

In Sicilia i nuovi positivi sono così suddivisi: Catania 438, Palermo 317, Messina 283, Ragusa 41, Trapani 254, Siracusa 197, Caltanissetta 92, Agrigento 157, Enna 60.

Sono stati in totale 7.743 i vaccini anticovid somministrati ieri, 8 gennaio, su altrettanti soggetti rientranti nel target previsto dal piano nazionale. Salgono così a 51.558 le persone che in Sicilia sono state sottoposte a vaccino dall’avvio della campagna vaccinale