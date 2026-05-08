Crack e contanti nascosti nel condizionatore portatile: denunciato

Nell’ambito dell’azione di contrasto al fenomeno del consumo e della vendita di sostanze stupefacenti, quotidianamente svolta dalle sezioni operative della Questura di Siracusa e dei Commissariati, agenti del Commissariato di P.S. di Avola hanno denunciato un uomo di 36 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 25 grammi di crack suddiviso in dosi, abilmente occultate in un condizionatore portatile, 2 bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento, nonché la somma di 462 euro in contanti probabile provento dell’attività di spaccio.

Nella tarda serata di ieri, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, in via Necropoli del Fusco, sottoponevano a controllo un giovane di 23 anni il quale, alla vista dei poliziotti, mostrava un certo nervosismo.Lo stesso, nel corso della perquisizione personale, veniva trovato in possesso di una modica quantità di hashish e, per tali motivi, è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa. Al giovane è stata ritirata la patente di guida.