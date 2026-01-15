Criminalità a Siracusa, Nicita (PD) a Piantedosi: “serve un piano straordinario per la Sicilia”

Cresce l’allarme sicurezza in Sicilia per l’escalation di episodi criminali registrati tra il 2025 e l’inizio del 2026: attentati dinamitardi, furti con esplosivi ai bancomat, omicidi, sparatorie e atti intimidatori, con un aumento dei fatti più gravi nelle province di Palermo, Catania e Siracusa. Di fronte a un quadro definito “preoccupante” e a un forte allarme sociale, il senatore Antonio Nicita, vice Presidente del gruppo PD, informa di aver depositato un’interrogazione al ministro dell’Interno Piantedosi, chiedendo quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per rafforzare la sicurezza, potenziare gli organici delle forze dell’ordine e contrastare il ritorno di pratiche violente e intimidatorie con l’uso di esplosivi. Nell’atto si sollecita inoltre la valutazione di un piano straordinario per la sicurezza in Sicilia.