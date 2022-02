Crisi del polo petrolchimico di Siracusa, l’Ugl: “Musumeci convochi un tavolo di crisi permanente”

“La crisi nel petrolchimico siracusano è scoppiata“. È l’allarme lanciato con una specifica nota da Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia che raccoglie l’apprensione ed il timore dall’Utl di Siracusa sul concreto rischio di disimpegno delle società multinazionali presenti nell’area industriale siracusana. Per il sindacato non c’è più tempo da perdere e per questo si chiede al presidente Musumeci di attivare un tavolo di crisi permanente con gli assessori competenti per ramo, i dirigenti generali dei servizi interessati e le parti sociali.

“L’area industriale di Siracusa rischia di restare tagliata dagli investimenti che contano – dice Messina – e dal governo nazionale non si registrano segnali confortanti circa il coinvolgimento delle aziende presenti nel polo petrolchimico aretuseo nel programma di transizione energetica. In ballo ci sono circa 3 miliardi di euro di investimenti, già programmati dalle imprese presenti nella zona industriale di cui la provincia di Siracusa non può privarsi pena l’ecatombe occupazionale e quindi economica e sociale.”

Per il sindacato è quindi necessaria l’istituzione di un tavolo regionale dove il governo Musumeci, spinto dalle parti sociali, possa far valere il ruolo istituzionale per tenere alta l’attenzione nazionale sul tema degli aiuti alle aziende petrolifere che intendono adeguarsi alle disposizioni europee sulla riduzione delle emissioni di Co2, “perché – conclude Messina – è concreto il rischio di una delocalizzazione degli investimenti in Paesi più flessibili con conseguente crollo produttivo ed occupazionale senza precedenti nella storia industriale siciliana.”