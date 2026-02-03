Crisi della chimica europea e futuro del polo industriale di Siracusa, Recano (Fiom): “la transizione non diventi desertificazione industriale”

La crisi del settore chimico europeo rischia di avere ricadute pesantissime anche sul polo industriale di Siracusa. A lanciare l’allarme è la Fiom di Siracusa dopo aver analizzato quanto detto dal CEFIC che, nel report European Chemical Closures & Investments Radar 2022-2025, evidenzia come dal 2022 al 2025 siano andati persi circa 20mila posti di lavoro e come altri 89mila siano oggi a rischio, a fronte di un aumento di sei volte delle chiusure di impianti chimici in Europa.

Un dato che, secondo la Fiom di Siracusa, conferma una crisi strutturale del comparto, aggravata dal crollo degli investimenti annuali, ormai prossimi allo zero. In questo contesto si inserisce la chiusura degli impianti Eni Versalis a Priolo, dove la dismissione della chimica di base – a detta del sindacato – rischia di compromettere l’intera filiera produttiva a valle.

“Perdere impianti industriali, competenze e occupazione senza una reale prospettiva di reindustrializzazione – sottolinea Antonio Recano, segretario provinciale Fiom Siracusa – rischia di trasformare la transizione ecologica in una scorciatoia verso la desertificazione industriale“.

Nelle scorse ore un comunicato stampa congiunto di Eni e Q8 ha annunciato che il piano di trasformazione del sito di Priolo prevede la realizzazione di una nuova bioraffineria. Il progetto ha completato la fase di progettazione, sono state avviate le attività propedeutiche all’assegnazione dei contratti di approvvigionamento e costruzione, sono in partenza le demolizioni preliminari ed è stato avviato l’iter autorizzativo, con conclusione prevista entro il 2028.

Un annuncio che, secondo la Fiom, lascia però molte questioni irrisolte. “Chi si aspettava impegni chiari su occupazione, tempistiche, coinvolgimento delle aziende locali e reale rilancio industriale – afferma Recano – sarà rimasto deluso. La realtà ci restituisce l’immagine di un’azienda ancora poco chiara sulla tutela occupazionale e sulla gestione della forza lavoro nelle diverse fasi, dalla dismissione alla costruzione“.

Una situazione particolarmente critica per i lavoratori dell’indotto, che continuano a perdere posti di lavoro. “Nel solo settore metalmeccanico – evidenzia Recano – si contano già circa 600 contratti risolti. È difficile accettare la logica dei “due tempi”: oggi si chiude, domani forse si investirà e poi, eventualmente, si discuterà“.

Per la Fiom, il piano di dismissione del cracking ha innescato una vera e propria “reazione a catena” che può essere fermata solo attraverso una vertenza generale in grado di affrontare la complessità dell’intero polo industriale.

Secondo il sindacato, il problema va affrontato in un perimetro complessivo che includa tutte le principali realtà industriali dell’area – Eni Versalis, Sasol, Isab Goi, IAS e Sonatrach – e che tenga conto di un sistema energetico ancora fortemente sbilanciato sulle fonti fossili.

“Serve una strategia nazionale – conclude Recano – capace di riqualificare le produzioni e di ridurre la dipendenza energetica del Paese. Solo così la transizione potrà diventare un’occasione reale per costruire un nuovo modello industriale sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale“.