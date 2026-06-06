Crisi d’impresa e insolvenza: magistrati e professionisti a confronto a Siracusa

Grande partecipazione e autorevoli presenze al convegno dedicato al tema “Ruoli e funzioni degli organi nella disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza”, appuntamento che ha riunito a Siracusa magistrati, professionisti e docenti universitari provenienti da tutta Italia per approfondire una materia sempre più centrale nel panorama economico e giuridico nazionale.

L’iniziativa, patrocinata congiuntamente dagli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai, è stata coordinata dal dott. Federico Maida, Giudice Delegato del Tribunale di Siracusa, e ha rappresentato un importante momento di confronto tra le diverse professionalità coinvolte nella gestione delle crisi aziendali.

Tra i relatori presenti figuravano il Presidente del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Dorotea Quartararo, il Procuratore Capo di Siracusa, dott.ssa Sabrina Gambino, i Sostituti Procuratori Generali della Corte di Cassazione Giovanni Nardecchia e Giuseppe Fichera, il Consigliere di Cassazione Salvo Leuzzi, il Presidente del Tribunale di Catania Mariano Sciacca, oltre ai Presidenti delle Sezioni Crisi d’Impresa dei Tribunali di Roma e Milano, Giorgio Jachia e Laura De Simone.

Nel corso dei lavori è emersa con forza la necessità di affrontare la crisi d’impresa non soltanto nella fase patologica dell’insolvenza, ma soprattutto attraverso strumenti di prevenzione e intervento tempestivo, capaci di intercettare i segnali di difficoltà prima che diventino irreversibili.

A sottolinearlo è stato anche il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa, Massimo Conigliaro, che ha ribadito il ruolo strategico dei commercialisti nell’accompagnare le imprese nei percorsi di risanamento e nella gestione preventiva delle criticità aziendali.

“L’obiettivo – ha evidenziato – è incentivare le imprese ad adottare tempestivamente tutti gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per intercettare e governare i segnali di difficoltà, prima che diventino irreversibili”.

Il convegno ha inoltre evidenziato l’importanza della formazione condivisa tra magistratura e professioni ordinistiche, in una materia complessa e delicata che richiede competenze multidisciplinari e un costante aggiornamento.

Al centro del dibattito anche il delicato equilibrio tra la salvaguardia del valore economico e sociale delle imprese, la tutela dei livelli occupazionali e la protezione degli interessi dei creditori, compresi quelli pubblici.

Un confronto di alto profilo che ha confermato come la disciplina della crisi d’impresa rappresenti oggi uno dei principali ambiti di evoluzione del diritto dell’economia e dell’organizzazione aziendale.