Crisi idrica a Siracusa, i gruppi consiliari di opposizione chiedono audizione urgente in Consiglio

I gruppi consiliari di Partito Democratico, Insieme, Forza Italia, Forzisti Siracusa e Fratelli d’Italia chiedono la convocazione urgente di un’audizione dell’Amministrazione comunale per affrontare la grave emergenza legata ai continui disservizi nell’erogazione idrica che stanno interessando diverse zone della città.

La richiesta riguarda in particolare il centro storico di Ortigia, la Borgata, piazza Adda, corso Gelone, le zone balneari, Fontane Bianche, Cassibile e altre aree del territorio comunale, dove si registrano frequenti interruzioni della fornitura, abbassamenti di pressione e difficoltà di approvvigionamento.

I consiglieri chiedono la presenza del sindaco, dell’assessore competente, dei vertici dell’attuale gestore del servizio idrico, dei soggetti coinvolti nel passaggio della gestione ad Aretusacque e dei rappresentanti della stessa società, con l’obiettivo di chiarire lo stato reale della crisi, le cause tecniche e gestionali e le iniziative messe in campo per risolvere le criticità nel più breve tempo possibile.

Nel documento si sollecitano inoltre chiarimenti sulle modalità di comunicazione preventiva ai cittadini in caso di sospensioni o riduzioni del servizio, sui piani di emergenza destinati a residenti, attività economiche, strutture ricettive e soggetti fragili, oltre che sul confronto avviato tra Comune, gestore uscente e nuovi soggetti chiamati a occuparsi del servizio idrico.

“Questi disservizi – spiegano i consiglieri comunali – incidono pesantemente sulla vita quotidiana delle famiglie siracusane, sulla tenuta igienico-sanitaria delle abitazioni e sull’attività di imprese, ristoranti e strutture ricettive, costrette a fronteggiare disdette e maggiori costi per l’approvvigionamento tramite autobotti private”.

Secondo i gruppi consiliari, la situazione appare ancora più grave alla luce della forte pressione estiva dovuta ai flussi turistici e all’aumento dei consumi idrici, soprattutto nel centro storico di Ortigia.

“Una città che punta sul turismo – aggiungono – non può permettersi di lasciare cittadini e operatori economici senza acqua, né affrontare la stagione estiva senza un piano chiaro di prevenzione e gestione delle emergenze”.

Nel mirino anche il dato relativo alla dispersione idrica, che a Siracusa supera il 65% dell’acqua immessa in rete. Un elemento che, secondo i consiglieri, impone una riflessione urgente sulle condizioni delle infrastrutture, sugli investimenti necessari e sulle responsabilità gestionali.

“Siracusa dispone di importanti risorse idriche – concludono – ed è quindi ancora più inaccettabile che si continui a registrare una carenza di acqua in città, soprattutto in vista dell’imminente passaggio della gestione del servizio”.