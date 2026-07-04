Crisi idrica a Siracusa, il Forum Acqua Pubblica: “Disagi ancora diffusi, i cittadini chiedano il rimborso”

L’emergenza idrica a Siracusa non può dirsi conclusa. A sostenerlo è il Forum Provinciale per l’Acqua Pubblica, che denuncia il permanere di gravi disservizi in numerose zone della città nonostante le rassicurazioni e la comunicazione di fine lavori diffuse da Aretusacque dopo l’intervento sulla condotta che alimenta il serbatoio di Bufalaro Basso.

Secondo il Forum, sono ancora centinaia le famiglie residenti a Epipoli e nella zona alta della città che continuano a fare i conti con rubinetti a secco o con un’erogazione d’acqua estremamente ridotta. Una situazione che, secondo l’associazione, contraddice quanto annunciato dal gestore in merito al ripristino del servizio.

Particolarmente critica sarebbe la situazione in contrada Plemmirio, dove diversi residenti segnalano l’assenza totale di acqua da oltre cinque giorni. Disagi che, sottolinea il Forum, stanno incidendo pesantemente sulla vita quotidiana delle famiglie.

Problemi si registrano anche in Ortigia, Cassibile e nel quartiere Tiche, dove la pressione della rete continua a essere insufficiente. La conseguenza è che, soprattutto nelle abitazioni ai piani più alti, l’acqua arriva con difficoltà o non arriva affatto.

Di fronte al protrarsi dei disservizi, il Forum Provinciale per l’Acqua Pubblica ha annunciato l’avvio di una collaborazione con Federconsumatori per offrire assistenza ai cittadini che intendono presentare reclami e richiedere il rimborso o l’eventuale risarcimento per il mancato o parziale servizio.

Gli utenti interessati potranno rivolgersi agli sportelli attivati presso la sede della Camera del Lavoro “La Borgata”, in via Piave 53, dove riceveranno supporto per l’avvio delle pratiche. Il Forum invita i cittadini a presentarsi con copia delle bollette, delle eventuali segnalazioni già inoltrate al gestore e con tutta la documentazione utile a dimostrare il periodo di disservizio.

“L’acqua è un bene pubblico e un diritto fondamentale – ribadisce il Forum –. Quando il servizio viene meno o risulta gravemente insufficiente, i cittadini hanno il diritto di ottenere il riconoscimento dei disagi subiti e i rimborsi previsti.”

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire un sostegno concreto alle famiglie che continuano a subire le conseguenze di una crisi idrica che, a distanza di giorni dagli interventi annunciati, appare tutt’altro che risolta.