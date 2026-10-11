Crisi idrica a Siracusa, Sinistra Italiana-Avs attacca: “sindaco esca dall’immobilismo”

Politica · Servizio Idrico

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Disservizi nella rete idrica, difficoltà nel servizio di autobotti e contestazione sulle cauzioni richieste in bolletta. Sinistra Italiana-Alleanza Verdi e Sinistra Siracusa interviene sulla crisi idrica in città e chiama in causa il sindaco Francesco Italia, che ricopre anche il ruolo di presidente dell’Ati, l’Assemblea territoriale idrica.

Nel comunicato firmato dal segretario provinciale del partito, la situazione viene definita «intollerabile». Secondo Sinistra Italiana-Avs, i ripetuti guasti alle condutture e le difficoltà nell’organizzazione delle autobotti stanno creando disagi a famiglie, anziani, strutture sanitarie, attività commerciali e operatori turistici.

La formazione politica denuncia inoltre la mancanza di risposte chiare ai cittadini, alle prese con interruzioni dell’erogazione e difficoltà nel reperire l’acqua attraverso i servizi sostitutivi.

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Nel mirino del partito anche le cauzioni richieste da Aretusacque attraverso le bollette. Pur riconoscendo che la richiesta possa essere conforme alle norme, Sinistra Italiana-Avs la considera inopportuna alla luce delle criticità del servizio e ne chiede il ritiro o la revisione.

Il comunicato sollecita un intervento diretto di Francesco Italia, nella sua doppia veste di sindaco e presidente dell’Ati, affinché vengano monitorati i piani di intervento e garantite risposte concrete alle esigenze della popolazione.

Tre le richieste avanzate: informazioni tempestive sui guasti e sulla programmazione dei lavori, un servizio di autobotti efficiente e organizzato su tutto il territorio e il blocco o la revisione delle richieste economiche in bolletta contestate dal partito.

“I cittadini non chiedono passerelle ma l’acqua ai rubinetti”, si legge nella nota, che si conclude con l’appello al sindaco affinché si assuma le proprie responsabilità istituzionali e intervenga per affrontare l’emergenza.

La presa di posizione di Sinistra Italiana-Avs si inserisce nel dibattito sulla gestione del servizio idrico cittadino, tra le richieste di continuità nell’erogazione, assistenza alle utenze colpite dai disservizi e chiarezza sui costi a carico degli utenti.