Crisi idrica, il Pd di Siracusa: “Approvata all’unanimità la mozione per indennizzi e compensazioni”

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità una mozione che impegna l’Amministrazione comunale a farsi portavoce presso il gestore del servizio idrico, l’ATI Idrica, ARERA e gli altri enti competenti delle richieste di tutela, indennizzo e compensazione per i disagi subiti da cittadini, attività commerciali, imprese e strutture ricettive a causa delle prolungate interruzioni dell’erogazione dell’acqua in diverse zone della città.

A darne notizia è il Partito Democratico di Siracusa, che sottolinea come il provvedimento rappresenti «un atto politico importante» per sostenere i cittadini e le categorie economiche colpite da un disservizio che sta incidendo sulla vita quotidiana, sull’organizzazione familiare e sulle attività produttive.

La mozione chiede al Comune di assumere un ruolo attivo nei confronti del gestore del servizio, sollecitando l’individuazione di forme di ristoro, indennizzo, compensazione tariffaria o accrediti in bolletta per gli utenti che hanno subito disagi particolarmente gravi o prolungati.

Durante il dibattito in aula è stato affrontato anche il tema dell’imposta di soggiorno. Secondo quanto riferito dal Pd, è stata avanzata la proposta di impegnare l’Amministrazione a valutare, nei casi documentati di persistente assenza del servizio idrico, misure straordinarie e temporanee di sospensione, riduzione o esenzione del tributo, con particolare attenzione alle strutture ricettive maggiormente penalizzate.

Nel comunicato, il Partito Democratico evidenzia inoltre l’assenza del sindaco durante la discussione consiliare, ricordando che il primo cittadino detiene la delega al servizio idrico. Una circostanza che, secondo il Pd, ha privato il Consiglio di un confronto diretto su una questione ritenuta particolarmente delicata per la città.

«Su un tema tanto importante sarebbe stato utile un confronto istituzionale in aula», osservano i rappresentanti democratici, che annunciano di voler continuare a seguire l’evolversi della vicenda e a monitorare gli esiti delle interlocuzioni con gli enti competenti.

L’obiettivo della mozione, conclude il Pd, è garantire tutela ai cittadini e alle imprese colpiti dall’emergenza idrica e fare in modo che eventuali responsabilità vengano accertate, evitando che i costi del disservizio ricadano esclusivamente sugli utenti.