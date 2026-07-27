Crisi idrica, Ortigia Resistente: “peggiora con l’aumento dei consumi”

Attualità · il comitato

Il monitoraggio effettuato dal Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente tra la mattina di ieri, la serata e questa mattina evidenzia un andamento ormai molto chiaro: la pressione dell’acqua tende a recuperare parzialmente nelle ore di minore consumo, ma torna a ridursi sensibilmente nel corso della giornata.

“Nella rilevazione di ieri mattina circa il 35% dei partecipanti dichiarava che la pressione non era ancora regolare. In serata la percentuale è salita a circa il 47%, arrivando quindi a coinvolgere quasi un utente su due. Questa mattina, alle ore 8:15, il dato si è attestato intorno al 40%. – dichiara Davide Biondini, presidente del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente – Il confronto mostra quindi tre elementi: il disservizio rimane esteso e tutt’altro che risolto; durante la mattina si verifica un recupero soltanto parziale; con il trascorrere delle ore e l’aumento dei consumi la situazione tende nuovamente a peggiorare. Il dato di questa mattina è, inoltre, peggiore di circa cinque punti percentuali rispetto a quello registrato ieri alla stessa fascia oraria. Non siamo pertanto davanti a una progressiva e stabile normalizzazione, ma a un equilibrio fragile, nel quale una parte consistente delle utenze continua a ricevere acqua con pressione insufficiente o a non riceverla affatto. L’aggravamento serale appare inoltre coerente con l’aumento della domanda idrica generata dalle abitazioni, dalle strutture ricettive, dalla ristorazione e dalle altre attività economiche. Se la rete riesce a garantire un servizio appena sufficiente soltanto nelle ore di minore prelievo, significa che il problema non può essere considerato superato: occorre verificare se la portata disponibile verso Ortigia sia realmente adeguata al fabbisogno attuale.”

Il Comitato chiede quindi ad Aretusacque di rendere pubblici:

-i valori di pressione e portata registrati nelle diverse fasce orarie;

-i dati relativi all’alimentazione della rete tra il serbatoio Teracati, la Borgata e Ortigia; le cause del peggioramento nelle ore di maggiore consumo; gli interventi già effettuati; il cronoprogramma necessario per ottenere un ripristino stabile e non soltanto temporaneo.

Il comitato prende atto della convocazione del Consiglio comunale del 4 agosto e dell’audizione del sindaco, titolare della delega al servizio idrico.

“Tale convocazione, arrivata dopo le pressioni dei gruppi di opposizione e della cittadinanza, non può però diventare il pretesto per rinviare di un’altra settimana risposte e interventi che servono oggi. – continua Biondini – La maggioranza che sostiene il Sindaco si trova davanti a una contraddizione sempre più evidente: i cittadini che essa rappresenta e che l’hanno votata continuano a subire quotidianamente carenza d’acqua, pressione insufficiente e gravi disagi nelle proprie abitazioni e nelle attività economiche; nello stesso tempo, non emerge dalla maggioranza una richiesta pubblica altrettanto netta affinché il Sindaco riferisca immediatamente, fornisca i dati e assuma iniziative concrete che servono a sostenere le famiglie, specie quelle fragili. Sostenere un’amministrazione non può significare proteggerla dal confronto o limitarsi ad aspettare la seduta consiliare. Significa, soprattutto, pretendere che chi governa dia risposte concrete ai cittadini, perché il consiglio comunale è espressione diretta dei cittadini che hanno votato i loro referenti e a loro va data risposta, non a logiche politiche diverse.”

Il Comitato continuerà a svolgere rilevazioni quotidiane e, a partire da oggi, trasmetterà ogni pomeriggio ad Aretusacque e all’ATI Siracusa le segnalazioni nominative e autorizzate ricevute dai cittadini al fine di sollecitare il pieno ripristino dell’efficienza dell’impianto idrico.

“La crisi – conclude – non può essere dichiarata conclusa soltanto perché l’acqua ricompare in alcune ore della giornata. Un servizio pubblico essenziale è ripristinato solo quando è garantito con continuità, pressione adeguata e qualità regolare a tutte le utenze.”