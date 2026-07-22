Crisi idrica Siracusa, Gilistro chiede audizione Ars: “I cittadini meritano risposte”

Politica · Controcorrente

“A Siracusa manca la normalità, non l’acqua. Da oltre un mese migliaia di famiglie convivono con rubinetti a secco, pressione insufficiente e autobotti nelle strade. Guasti elettrici, rotture, riparazioni, serbatoi a secco. I cittadini hanno diritto di sapere cosa sta realmente accadendo e soprattutto cosa si vuole fare per mettere un argine a questa emergenza continua che sta danneggiando anche commercio e turismo”.

È il deputato regionale di Controcorrente, Carlo Gilistro, a richiamare l’attenzione sulla perdurante crisi del servizio idrico nel capoluogo aretuseo, annunciando la richiesta di convocazione urgente di un’audizione in IV Commissione Ars, Energia e Servizi.

“Quello che sta vivendo Siracusa è un paradosso che non può essere accettato. Non siamo di fronte ad una crisi dovuta alla scarsità della risorsa idrica, ma ad una serie di criticità tecniche che si susseguono da settimane e che tra guasti, cali di pressione, interruzioni e continui disservizi, stanno rendendo impossibile garantire un servizio essenziale. Intanto, le autobotti sono diventate quasi la normalità, come mai era accaduto prima”, dice Gilistro.

Il deputato regionale evidenzia come questa situazione si stia verificando proprio in coincidenza con il passaggio di gestione del servizio idrico. “Non intendo attribuire responsabilità prima che siano chiarite le cause, ma è doveroso comprendere se e in quale misura la fase di transizione abbia inciso su quanto sta accadendo. Le spiegazioni fornite finora sono apparse frammentarie e generiche. I cittadini meritano invece informazioni puntuali, trasparenti e verificabili”.

Soprattutto per questo motivo il parlamentare regionale ha chiesto un confronto istituzionale con tutti i soggetti coinvolti: l’assessore regionale competente, il presidente dell’Ati Idrico di Siracusa e sindaco Francesco Italia e l’amministratore di Aretusacque.

“L’obiettivo dell’audizione è fare piena luce sulle cause dei disservizi. Occorre sapere se le criticità riguardano la rete di distribuzione, gli impianti di sollevamento, i serbatoi, le condotte o altri elementi del sistema, quali interventi siano stati già eseguiti, quali siano in corso e, soprattutto, quali siano i tempi certi per il ritorno ad un servizio regolare”.

Secondo Gilistro, non può diventare una soluzione strutturale chiedere ai cittadini di dotarsi di serbatoi e autoclavi. “Sono strumenti che possono servire in situazioni eccezionali, ma non possono sostituire un servizio pubblico efficiente. L’acqua è un diritto fondamentale e non può dipendere dalla capacità delle famiglie di organizzarsi autonomamente”.

Il deputato di Controcorrente chiede inoltre di verificare se sia necessario attivare ulteriori fonti di approvvigionamento e quali forme di ristoro possano essere previste per gli utenti che da settimane stanno subendo pesanti disagi. “È arrivato il momento di fare chiarezza. Le istituzioni hanno il dovere di fornire risposte e soluzioni concrete, restituendo ai cittadini un servizio idrico all’altezza di una comunità moderna”, conclude Carlo Gilistro.