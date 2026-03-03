Crisi in Medioriente: Confartigianato Siracusa lancia l’allarme per il caro energia e la tenuta delle PMI

Confartigianato Imprese Siracusa ha espresso una profonda preoccupazione per l’escalation militare in atto tra Stati Uniti-Israele e Iran, sottolineando come il conflitto stia interessando un’area geografica di importanza strategica globale per l’approvvigionamento di petrolio e gas.

Al centro del timore c’è lo Stretto di Ormuz, un passaggio cruciale dove transita circa il 20% del petrolio mondiale trasportato via mare e il 30% del gas naturale liquefatto. Secondo l’associazione, un eventuale blocco o rallentamento del traffico in quest’area provocherebbe ripercussioni immediate sui mercati energetici internazionali. Un aumento dei prezzi delle materie prime è, di fatto, già in atto dall’inizio delle operazioni belliche.

Nonostante l’Italia non presenti una dipendenza strategica diretta dalle forniture mediorientali, il Paese risentirà comunque dei rincari. Questo accade perché le quotazioni di petrolio e gas sono determinate su scala mondiale e non sulla base della sola domanda nazionale. Di conseguenza, è previsto un inevitabile rialzo del prezzo dell’energia elettrica, prodotta ancora in larga parte tramite gas naturale e petrolio.

Tali rincari rischiano di abbattersi pesantemente sui costi di produzione delle piccole e medie imprese italiane, che già devono sostenere oneri energetici tra i più elevati in Europa. Confartigianato avverte che questa situazione mette seriamente in discussione la competitività e la sostenibilità economica del nostro sistema produttivo.

Per far fronte a questa instabilità, Confartigianato Imprese Siracusa ritiene imprescindibile accelerare il percorso di transizione energetica. Tra le richieste avanzate alla politica figurano: ulteriori incentivi per l’adozione di fonti rinnovabili da parte di imprese e famiglie, il potenziamento e l’ammodernamento delle reti di distribuzione dell’energia, una significativa semplificazione delle procedure autorizzative per l’installazione di nuovi impianti di produzione da fonti alternative.

L’obiettivo finale, conclude l’associazione, deve essere il rafforzamento dell’autonomia energetica del Paese per tutelare le imprese e garantire condizioni di maggiore certezza in un contesto internazionale sempre più instabile.