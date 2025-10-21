Crisi Isab a Priolo. Nicita (Pd): “un controllo pubblico temporaneo per tutelare un asset strategico nazionale”

La crisi del polo industriale di Priolo torna al centro del dibattito politico, con l’Isab nuovamente sotto i riflettori dopo il sequestro di quote aziendali disposto dal Tribunale di Milano e la persistente assenza di un piano industriale pubblico. Ai microfoni di SiracusaNews, il senatore del Partito Democratico Antonio Nicita ha ribadito la necessità di un intervento deciso da parte dello Stato, ma con parole misurate: “Il termine nazionalizzazione va usato con le pinzette – ha chiarito – preferisco parlare di acquisizione del controllo, di una quota pubblica del 51% come strumento per tutelare un asset strategico e garantire la sicurezza energetica nazionale.”

Nicita ha ricordato come esista già un perimetro normativo che consente al governo di intervenire, facendo riferimento alla legislazione europea sulle infrastrutture critiche e al potere di Golden Power già applicato al sito di Priolo. “Se le prescrizioni imposte non vengono rispettate, il governo può agire, anche rilevando una parte del capitale – ha spiegato – e oggi sarebbe il momento giusto per farlo, visto che non c’è chiarezza sulla governance di ISAB e sui contratti tra Goi Energy e gli altri soggetti coinvolti.”

Il senatore ha poi collegato la crisi del polo industriale alle opportunità aperte dai fondi europei e dal nuovo quadro geopolitico. “Abbiamo una finestra temporale breve ma decisiva – ha detto –: fino al 10% delle risorse non spese del PNRR può essere reinvestito tramite il programma europeo InvestEU, che finanzia infrastrutture e riconversioni ecologiche. Allo stesso tempo, la NATO consente di destinare parte delle risorse per la difesa a investimenti in resilienza energetica. Priolo rientra pienamente in questa logica”.

Nicita ha sottolineato come il polo siracusano non possa essere trattato come una singola azienda, ma come un ecosistema complesso che richiede strumenti politici dedicati. “Presenterò un disegno di legge per l’istituzione delle Zone industriali di interesse strategico (ZIS) – ha annunciato – aree come Priolo, fortemente infrastrutturate e caratterizzate dalla presenza di asset strategici nazionali. Servono un commissario unico e un fondo specifico per coordinare investimenti, riconversione ecologica e riqualificazione dei lavoratori”.

Sul fronte operativo, il senatore ha espresso forti perplessità sull’assenza di un piano industriale trasparente da parte della nuova proprietà: “Quel piano deve esistere, ma non è mai stato reso pubblico, né al territorio né al Parlamento. Gli investimenti non si vedono, e il silenzio del governo è preoccupante”.

Rispondendo sulle recenti difficoltà giudiziarie, Nicita è stato netto: “Non è ammissibile che un impianto strategico nazionale veda le proprie quote sotto sequestro. È un’anomalia che genera incertezza e scoraggia gli investitori. Serve un intervento rapido per ristabilire chiarezza”.

Il senatore ha anche espresso preoccupazione per l’effetto domino che la riconversione di Versalis potrebbe innescare sull’intero sistema industriale siracusano, ribadendo che “il rischio non è solo la perdita di un presidio produttivo, ma di trovarci con un polo smantellato e con tutte le conseguenze ambientali e sociali a carico del territorio”.

Nel corso dell’intervista, Nicita ha affrontato anche la questione Ias, il depuratore consortile, indicandolo come “uno snodo fondamentale per il futuro del polo” e rilanciando l’idea di un’industria pubblica dell’acqua integrata con le nuove sfide energetiche e tecnologiche. “La moltiplicazione dei depuratori privati è un errore – ha affermato – serve un’infrastruttura unica a controllo pubblico, aperta a nuovi investimenti e capace di dialogare con i settori emergenti come l’idrogeno verde e i data center.”

Guardando avanti, Nicita ha auspicato un approccio condiviso, al di là dei colori politici: “È il momento di unire le forze. Presenterò il mio disegno di legge anche come emendamento alla legge di bilancio e cercherò un confronto con tutti i colleghi siracusani, di maggioranza e opposizione. Su Priolo dobbiamo lavorare insieme.”

In chiusura, l’appello è chiaro: “Abbiamo una finestra limitata per agire, fino a giugno 2026, ma possiamo trasformare una crisi in un’occasione storica di riconversione e rilancio. Meglio investire sul polo industriale di Priolo che su opere simboliche: qui ci sono migliaia di lavoratori, famiglie e una parte essenziale della sicurezza energetica italiana”.

Intanto il senatore annuncia di aver preparato il disegno di legge sull’istituzione delle Zone industriali di Interesse Strategico nazionale (ZIS). L’obiettivo è superare la logica della tutela dei singoli impianti – come avvenuto con il Decreto Energia del 2022 – e passare a una gestione unitaria e coordinata delle aree industriali strategiche, dove insistono attività interconnesse tra loro (raffinazione, logistica, energia, manifattura, difesa, semiconduttori, digitale).

Le finalità principali delle ZIS sono quelle di garantire la continuità produttiva e la sicurezza economica nazionale; favorire la riconversione ecologica ed energetica dei poli industriali; coordinare le prescrizioni ambientali, produttive e occupazionali; promuovere una programmazione unitaria degli investimenti pubblici e privati in innovazione e sviluppo territoriale.

Le ZIS saranno istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei ministri competenti (Ambiente e Sicurezza Energetica, Imprese e Made in Italy, Economia), sentite le Regioni. Tra le aree potenzialmente incluse rientrano i principali poli industriali del Paese: Priolo–Augusta–Melilli, Taranto, Piombino, Trieste, Portovesme, Gela, Milazzo, Sarroch, Sannazzaro, Ravenna, i porti strategici nazionali (Augusta, Trieste, Taranto, Genova, Venezia, Gioia Tauro, Cagliari) e i grandi stabilimenti industriali ad alta valenza tecnologica come Leonardo, Fincantieri, STMicroelectronics e il Polo Strategico Nazionale del cloud.

Ogni ZIS sarà guidata da un Commissario straordinario, nominato con il decreto istitutivo, che avrà il compito di coordinare le attività di riconversione, monitoraggio e sviluppo, in raccordo con le autorità locali, le Regioni e il Dipartimento per la sicurezza economica nazionale. Il Governo potrà definire entro 90 giorni i criteri tecnici di individuazione, le modalità di monitoraggio e i meccanismi di raccordo tra piani industriali e strategie di sicurezza nazionale.