Crisi Isab, Ugl Siracusa proclama lo stato di agitazione per l’appalto Sait

Sale la tensione nel polo industriale di Siracusa dopo la formale dichiarazione dello stato di mobilitazione da parte dell’Organizzazione Sindacale UGL e della Federazione Territoriale Chimici. La protesta riguarda la gestione dell’appalto presso il cantiere ISAB di Priolo da parte della società SAIT Spa.

La decisione sindacale, comunicata ufficialmente attraverso una nota siglata da Antonio Galito (UGL Siracusa) e Angelo Ierna (UGL Chimici), nasce dalle forti preoccupazioni relative a possibili tagli e riduzioni economiche. Secondo quanto riportato dal sindacato, le recenti dichiarazioni aziendali lasciano presagire manovre finalizzate al recupero di perdite economiche che potrebbero avere pesanti ricadute sui livelli occupazionali, sulle condizioni di lavoro e sulla stessa continuità operativa del sito.

“Riteniamo inaccettabile che eventuali problematiche economiche, organizzative o contrattuali possano ricadere esclusivamente sui lavoratori”, dichiarano i rappresentanti dell’UGL, sottolineando come il personale abbia sempre garantito la produttività con senso di responsabilità e sacrificio. Il sindacato ha quindi richiesto con urgenza l’apertura di un tavolo istituzionale di confronto presso Confindustria Siracusa, sollecitando la partecipazione sia di SAIT Spa che della committente ISAB Srl.

L’obiettivo dell’iniziativa è fare immediata chiarezza sulle reali intenzioni delle aziende coinvolte e individuare soluzioni concrete che garantiscano la piena salvaguardia occupazionale e contrattuale di tutto il personale. La Prefettura di Siracusa è stata informata della situazione per monitorare l’evolversi della vertenza.

L’UGL ha avvertito che, in assenza di riscontri chiari e impegni precisi a tutela dei lavoratori, verranno intraprese tutte le iniziative sindacali necessarie, senza escludere l’organizzazione di presidi o manifestazioni di protesta