Crisi istituzionale a Francofonte: il Consiglio comunale cade in pieno controllo della commissione antimafia

“Il Consiglio comunale di Francofonte ha vissuto uno dei momenti più delicati della sua storia recente. Nella seduta consiliare di mercoledì 26 novembre, la proposta di variazione di bilancio operata dall’amministrazione comunale è stata bocciata all’unanimità, sia dalla stessa maggioranza che dovrebbe sostenere l’attuale amministrazione sia dall’opposizione. Conseguentemente all’avvenuta bocciatura, il giorno venerdì 28 alle 15, si è presentato il Commissario ad acta, nominato con decreto assessoriale, per procedere agli adempimenti consequenziali. Ieri, 30 novembre, consapevole della gravità della situazione istituzionale e su proposta del commissario nominato, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Vinci ha convocato d’urgenza la seduta consiliare delle 11 per tentare un ultimo passaggio: l’approvazione delle variazioni di bilancio. I consiglieri di maggioranza non si sono presentati. La domanda a questo punto è doverosa: Perché? Cosa si nasconde dietro questa scellerata e irresponsabile scelta? Il dato certo è che si tratta di un atto gravissimo anche alla luce della presenza di una Commissione Prefettizia Antimafia insediata per verificare eventuali condizionamenti esterni”. A parla sono i consiglieri di opposizione del Comune di Francofonte Vanessa Impeduglia, Stefano Privitelli, Nuccio Randone, Ilaria Palermo, Giuseppe Vinci, Ylenia Ippolito, Angela Cunsolo e Francesco Reale dopo l’insediamento del commissario ad acta Giovanni Cocco e il mancato voto del riequilibrio di bilancio.

“In un momento storico in cui la Commissione prefettizia antimafia è stata appena prorogata per altri tre mesi, l’assenza dell’assemblea democraticamente eletta non è solo un danno tecnico, è anche un vuoto politico e istituzionale che non possiamo ignorare – concludono -. Far venir meno il Consiglio comunale proprio in una fase così delicata significa sopprimere il luogo della rappresentanza elettiva. Come Presidente del Consiglio e come consiglieri comunali che hanno scelto di essere presenti, ribadiamo che il nostro dovere è garantire il funzionamento dell’istituzione, assumere decisioni nel merito e preservare la voce dei cittadini dentro l’aula consiliare. Nonostante il tentativo di minare la democrazia, ad oggi, il Consiglio comunale è nel pieno della sua funzione e continuerà ad operare nell’interesse della comunità francofontese”.