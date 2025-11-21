Crisi politica a Lentini, Grande Sicilia lascia la Giunta, il Pd rincara la dose

Quattro assessori che lasciano la Giunta, un intero movimento, Grande Sicilia Mpa, che volta le spalle all’attuale sindaco Rosario Lo Faro spiegando però che “i risultati prefissati sono stati raggiunti” e il Pd che da spettatore esterno molto interessato senza troppi mezzi termini dichiara “finita l’esperienza amministrativa” alla guida della città.

È successo tutto in poche ore a Lentini, ma a dire il vero chi mastica di politica, sapeva che era solo questione di tempo. E quel tempo è arrivato ieri quando 4 assessori della Giunta Lo Faro assieme ai consiglieri di riferimento in aula hanno annunciato la conclusione della “propria esperienza di governo”.

Qui la nota completa.

“Con senso di responsabilità e nel solco della trasparenza che ha sempre contraddistinto la nostra azione, il gruppo Grande Sicilia – MPA Polo Autonomista Lentinese (Carlo Vasile (Capogruppo), Gianmarco Di Grande, Francesca Reale, Silvana Bosco Santocono, Giuseppe Vasta, Alessandro Vinci) comunica la conclusione della propria esperienza di governo. Nel novembre 2023, attraverso una nota pubblica, il nostro gruppo aveva manifestato l’intenzione di contribuire, in una fase particolarmente complessa per la nostra comunità, al superamento delle emergenze amministrative legate ai progetti del PNRR e alla gestione dei bilanci comunali. Successivamente, nel dicembre 2023, il nostro ingresso in maggioranza ha consentito di assicurare continuità amministrativa e di affrontare una situazione che presentava gravi ritardi e criticità. Oggi, a distanza di ventiquattro mesi, possiamo affermare con consapevolezza che gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti. Tutti i bilanci sono stati predisposti ed esitati positivamente, con il rendiconto 2024 ormai in dirittura d’arrivo, e la quasi totalità dei progetti PNRR è stata completata, con la consegna alla città di numerosi spazi riqualificati e la prossima apertura di altri interventi fondamentali per la comunità. Grazie alla legge sul tributo speciale, fortemente voluta dal nostro deputato di riferimento, l’onorevole Giuseppe Carta, la Città beneficerà a breve di risorse significative. Inoltre, le misure compensative connesse alla realizzazione dell’autostrada Lentini–Ragusa garantiranno ulteriori interventi di riqualificazione per oltre 5 milioni di euro, e le compensazioni derivanti dagli impianti fotovoltaici insediati sul territorio permetteranno la realizzazione di importanti opere infrastrutturali, tra cui la riqualificazione della cittadella dello sport di via Ventimiglia. Alla luce di questi risultati e di tanti altri conseguiti, riteniamo di avere esaurito il mandato di responsabilità assunto in quella fase emergenziale. Poiché il nostro non è mai stato un sostegno politico al Sindaco, ma un impegno civico volto esclusivamente all’interesse della collettività, dichiariamo conclusa la nostra partecipazione all’attuale esperienza amministrativa. Gli assessori di riferimento del nostro gruppo — Maurizio Commendatore, Oriana Di Cannavò, Giuseppe Fisicaro e Giuseppe Vasta — hanno coerentemente presentato le dimissioni nella giornata odierna, avendo già predisposto il bilancio consolidato e la relazione allegata per garantire la continuità amministrativa. Questa scelta rispecchia la coerenza che ha sempre guidato la nostra azione e rimane fermamente ancorata ai valori che hanno caratterizzato il nostro operato. Auguriamo al Sindaco di poter individuare al più presto una nuova maggioranza capace di assicurare stabilità amministrativa e continuità d’azione per il completamento dell’ultimo scorcio di legislatura. Il nostro gruppo continuerà, con la consueta serietà e senso istituzionale, a sostenere in Consiglio Comunale tutte le iniziative volte all’esclusivo interesse della nostra comunità, mantenendo fede ai principi di coerenza, autonomia e responsabilità che ne hanno ispirato l’azione sin dall’inizio.”

Non sono mancate le reazioni. A partire da chi è sempre stato all’opposizione della Giunta Lo Faro. Puntuale, infatti, la nota del Pd locale.

“Le dimissioni di quattro assessori su cinque e l’uscita dalla maggioranza dei sei consiglieri del MPA sanciscono di fatto la conclusione dell’esperienza amministrativa del Sindaco Lo Faro. Da troppo tempo l’azione politica a Lentini è paralizzata in una condizione di stallo ormai strutturale, in cui la capacità decisionale dell’Amministrazione si è progressivamente indebolita fino quasi ad annullarsi. Questa fase di inerzia non è il frutto di difficoltà amministrative contingenti, ma la conseguenza diretta di un equilibrio politico fragile, retto più da convenienze momentanee che da una reale condivisione di obiettivi politici. Le dimissioni presentate oggi da quegli stessi soggetti ne rappresentano la conferma definitiva: non si tratta di un improvviso cambio di rotta, ma dell’inevitabile epilogo di un sostegno artificiale e incoerente. Prolungare ulteriormente questa situazione non avrebbe alcun senso e rischierebbe soltanto di penalizzare ancora di più la nostra Città. È necessario restituire quanto prima la parola alle cittadine e ai cittadini, affinché possano scegliere democraticamente un nuovo Sindaco e una nuova Amministrazione pienamente legittimati dal voto popolare. Come Partito Democratico, avvieremo sin da subito un confronto con tutte le forze democratiche e progressiste per costruire un nuovo progetto politico-amministrativo che rimetta al centro l’interesse della città, restituisca stabilità e autorevolezza alle istituzioni e offra a Lentini una prospettiva di sviluppo chiara, ambiziosa e duratura”, si chiude la nota.