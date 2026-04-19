Crisi rifiuti in provincia di Siracusa: richiesti audizione all’Ars e intervento alla Regione

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, a nome di tutti i sindaci della provincia, interviene sulla grave criticità che sta interessando il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio.

A seguito della comunicazione di Sicula Trasporti S.p.A. del 13 aprile 2026, con la quale è stata preannunciata una riduzione dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati a 600 tonnellate giornaliere, si è determinata e si determinerà una situazione di forte squilibrio rispetto ai fabbisogni dei Comuni, con il rischio di ripercussioni sul piano igienico-sanitario, soprattutto in vista della stagione estiva.

Per queste ragioni è stata richiesta una audizione urgente presso la IV Commissione “Territorio e Ambiente” dell’ARS, presieduta dall’On. Giuseppe Carta, che ha già manifestato la propria disponibilità ad affrontare tempestivamente la questione, al fine di rappresentare la criticità e avanzare proposte operative.

Contestualmente, è stata trasmessa una richiesta di intervento al Presidente della Regione Renato Schifani e al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, per sollecitare un’azione urgente e coordinata a livello regionale.

“A nome di tutti i sindaci – dichiara Giansiracusa – abbiamo ritenuto necessario attivare tutti i livelli istituzionali affinché si individuino soluzioni immediate per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica”.