Cristina Chiabotto in vacanza tra Noto e Siracusa

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Ancora una volta il Sud-Est siciliano conquista un volto noto del mondo dello spettacolo. Cristina Chiabotto, ex Miss Italia e conduttrice televisiva, ha scelto infatti di trascorrere alcuni giorni di vacanza tra Noto e Siracusa, condividendo con i propri follower alcuni dei momenti del suo soggiorno.

Tra le tappe del viaggio non poteva mancare Noto, capitale del Barocco siciliano, dove la Chiabotto si è concessa una passeggiata lungo corso Vittorio Emanuele, cuore pulsante della città patrimonio dell’Unesco. L’ex reginetta di bellezza ha immortalato la sua visita con alcuni scatti che la ritraggono sul corso principale, con alle spalle il Santuario Mariano dell’Immacolata, uno dei luoghi simbolo del centro storico.

La serata netina è poi proseguita all’insegna dell’enogastronomia. Attraverso le storie pubblicate sui social, Cristina Chiabotto ha condiviso alcuni momenti della cena al ristorante “Manna”.

Il viaggio è continuato anche a Siracusa, con una visita nell’isola di Ortigia. Qui l’ex Miss Italia ha passeggiato tra le vie del centro storico, soffermandosi nella splendida piazza Duomo, tra i luoghi più iconici della città aretusea. Immancabile anche il passaggio attraverso la storica Porta Marina, antico ingresso monumentale di Ortigia che si affaccia sul porto e rappresenta uno degli scorci più fotografati dai visitatori.

Le immagini condivise sui social raccontano una vacanza all’insegna della bellezza, dell’arte e delle eccellenze gastronomiche del territorio, confermando ancora una volta il forte richiamo che Noto e Siracusa esercitano su personaggi del mondo dello spettacolo e del turismo nazionale. Le due città continuano infatti a essere una delle mete più ambite dell’estate siciliana, capaci di coniugare patrimonio storico, panorami unici e un’offerta enogastronomica sempre più apprezzata.