Crociere a Siracusa. Di Sarcina: “no invasione di grandi navi, ma turismo di qualità”

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Siracusa non inseguirà i grandi numeri del turismo crocieristico, ma punterà su navi di fascia premium-luxury e su un’offerta di esperienze più ricercate e qualificate. È una scelta strategica precisa, non una rinuncia imposta dalle caratteristiche del porto. A chiarirlo è Francesco Di Sarcina, commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, rispondendo alle domande sulle prospettive della crocieristica a Siracusa a margine della conferenza sul futuro della crocieristica a Catania, Siracusa e Pozzallo.

Il tema emerge dallo studio sul futuro del settore nella Sicilia orientale, che assegna ruoli differenti ai porti di Catania, Siracusa e Pozzallo e illustrato da Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo. Mentre Catania punta ad accogliere contemporaneamente più navi di grandi dimensioni, per Siracusa viene individuata una specializzazione nel segmento premium-luxury, con l’obiettivo di stabilizzare il numero degli accosti e dei passeggeri.

“La scelta di concentrarsi sul settore premium a Siracusa è discrezionale – spiega Di Sarcina –. Ci siamo convinti che invadere la città con navi di grandi dimensioni rischierebbe di far saltare il sistema. Siracusa ha bisogno di spazi e condizioni diverse rispetto a Catania. Potremmo ottenere un effetto traino nei primi anni, ma rischiare un boomerang in quelli successivi”.

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Una valutazione che tiene conto non soltanto delle infrastrutture portuali, ma anche della capacità della città di sostenere i flussi turistici. “Immaginiamo Siracusa non come una destinazione dei grandi numeri, ma come un luogo capace di offrire esperienze più ricercate, studiate e qualificate. Non si tratta di una limitazione, ma di uno scenario di assoluto rispetto, che dovrà integrarsi con le altre componenti del turismo cittadino”.

Sul fronte infrastrutturale, il commissario ricorda che Siracusa dispone di un solo approdo per navi di una certa dimensione e che già oggi la gestione di queste unità presenta alcune difficoltà. “Una volta sistemata la banchina 2, non avremo ulteriori possibilità di approdo per grandi navi”, precisa Di Sarcina, sottolineando come la strategia debba necessariamente confrontarsi anche con gli spazi disponibili e con le esigenze della città.

Intanto si entra nella fase operativa per la nuova stazione marittima. I lavori sono stati consegnati e partiranno nelle prossime settimane, con una durata prevista di circa due anni. Un intervento considerato centrale per migliorare l’accoglienza dei crocieristi e adeguare i servizi agli standard richiesti dal mercato premium-luxury. Novità anche per la seconda fase della riqualificazione dell’area portuale. A novembre è atteso l’esito del concorso di architettura, al quale seguiranno le procedure di aggiudicazione e l’avvio della progettazione degli interventi successivi.

L’obiettivo è intervenire anche sull’assetto e sull’arredo del molo Sant’Antonio, rendendo gli spazi portuali maggiormente compatibili con le esigenze della città e con la loro fruizione. La prospettiva delineata da Di Sarcina è dunque quella di una crescita selettiva: meno attenzione alla quantità dei passeggeri e maggiore interesse per la qualità dell’offerta e per la sostenibilità dei flussi. Una strategia che punta a evitare che l’espansione della crocieristica, anziché rappresentare un’opportunità, finisca per mettere sotto pressione gli equilibri urbani e turistici di Siracusa.