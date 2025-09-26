“Cromosofia: la Saggezza dei Colori”: a Siracusa incontro culturale di Nuova Acropoli

Nuova Acropoli Siracusa organizza, domani 27 Settembre alle 19, alla Libreria Neapolis in viale Teocrito, l’incontro culturale dal titolo “Cromosofia: la Saggezza dei Colori”. Dopo una breve premessa scientifica, la relatrice Lucia Sinnona condividerà l’aspetto simbolico dei colori nel corso della storia, il loro effetto sul piano fisico ed emotivo e spiegherà come una maggiore conoscenza di essi possa diventare uno strumento utile nella vita quotidiana, rispondendo a domande quali “Ma cosa sono esattamente i colori? Com’è possibile che abbiano una tale influenza su di noi? Come possiamo trarre beneficio dal loro corretto utilizzo?”. Ingresso libero.