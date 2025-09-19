Crotone, esame di maturità: contro il Siracusa serve la prima vittoria casalinga

Settimana turbolenta per il Crotone. La squadra rossoblù, che si era vista rimontare dall’1-3 al 3-3 la gara del “Viviani” dal Potenza, ha dovuto fare i conti anche con il Tribunale di Catanzaro ha disposto l’amministrazione giudiziaria per dodici mesi nei confronti della Fc Crotone srl, applicando l’articolo 34 del Codice Antimafia. La decisione è stata “assunta su proposta congiunta della Procura Nazionale Antimafia, della DDA di Catanzaro e della Questura di Crotone, è stata motivata dall’esigenza di tutelare la società rossoblù dopo le risultanze investigative dell’inchiesta Glicine-Acheronte”.

Un provvedimento a tutela del club che, parallelamente, proseguirà la sua stagione ripartendo dalla sfida dell’Ezio Scida contro il Siracusa.

Per il Crotone sarà un match importante per la classifica dopo aver maturato in quattro gare 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta. Ancora nessuna vittoria casalinga per la squadra di Emilio Longo che davanti ai suoi tifosi ha collezionato uno 0-0 contro il Cosenza e una sconfitta per 1-2 contro il Benevento.

La squadra non vanta particolari problematiche sotto l’aspetto numerico: come dichiarato dal tecnico nella conferenza stampa della vigilia tutti e 26 gli effettivi della rosa saranno convocati e schierabili. Nessun infortunato e nessuno squalificato in vista del turno della quinta giornata. Difficile valutare cambiamenti per una squadra che sta provando ad assestarsi dopo una piccola “rivoluzione” estiva.

Il modulo non dovrebbe cambiare con la conferma del collaudato 4-2-3-1. In porta Merelli, con Cargnelutti e un eventuale ballottaggio Berra-Di Pasquale. Sulle corsie Andreoni e Guerra proveranno a spingere in fase d’attacco e coprire le ripartenze avversarie. A centrocampo Sandri e Vincius sembrano favoriti su Gallo e Calvano. In avanti Zunno e Maggio potrebbero agire sulle corsie esterne con Murano a fare da sottopunta alle spalle di Murano.

In questa ottica l’allenatore potrebbe anche sperimentare qualcosa, come l’inserimento di Perlingeri al posto di Gomez con Murano e lo stesso Gomez a contendersi il ruolo di prima punta. Ipotesi, idee tra le tante di un inizio di stagione.

Leonardo Vallone – IlRossoBlu.It