Cuccioli lasciati sul ciglio della strada: la Polizia li salva e trova loro casa

Quattro cuccioli abbandonati sul ciglio della strada, a pochi passi dalla carreggiata e con il rischio concreto di essere investiti. È la scena che si sono trovati davanti questa mattina gli agenti del Commissariato di Lentini durante un servizio di perlustrazione lungo la Strada Provinciale 104.

I poliziotti hanno notato i piccoli cani mentre si trovavano ai margini della strada, in una posizione particolarmente pericolosa sia per loro che per gli automobilisti in transito. Gli agenti sono intervenuti immediatamente mettendo in sicurezza i cuccioli e portandoli in Commissariato.

Una volta arrivati negli uffici di polizia, i quattro cagnolini sono stati sottoposti ai controlli necessari. Fortunatamente tutti sono risultati in buona salute, nonostante l’abbandono.

Per i piccoli è così iniziata una nuova vita. Due cuccioli sono stati affidati a un’associazione che si occuperà della loro cura e della futura adozione. Uno è stato invece adottato direttamente dall’agente che li ha trovati, mentre l’ultimo cucciolo è stato preso da un amico del poliziotto, che ha scelto di non separare due dei fratellini.

Una vicenda che si è conclusa con un lieto fine e che dimostra ancora una volta come, accanto al lavoro quotidiano di controllo del territorio, ci sia anche grande attenzione e sensibilità verso gli animali più indifesi.