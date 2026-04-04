Cuddura cu l’ova: il dolce pasquale siciliano che racconta una storia antica

Colorata, profumata e ricca di significato: la cuddura cu l’ova è uno dei simboli più autentici della Pasqua in Sicilia. Un dolce che non è solo tradizione gastronomica, ma anche racconto di fede, storia e cultura popolare.

Le sue origini affondano nel passato, quando durante la Quaresima si osservava una rigida astinenza da carne, uova e latticini. Con l’arrivo della Settimana Santa, queste restrizioni terminavano e proprio le uova – simbolo di vita e rinascita – tornavano protagoniste, soprattutto nella preparazione dei dolci.

In Sicilia, la cuddura (o “coddura”) si presenta come un biscotto di grandi dimensioni, spesso a forma circolare o intrecciata, decorato con uova intere con il guscio. Un tempo, le giovani donne erano solite regalarla ai fidanzati nel giorno di Pasqua, come gesto simbolico di affetto e buon auspicio.

Ingredienti e preparazione

La ricetta tradizionale prevede ingredienti semplici: farina, zucchero, strutto, uova, scorza di limone e lievito. L’impasto, lavorato fino a ottenere una consistenza morbida e omogenea, viene modellato in forme intrecciate o a corona.

Le uova vengono poi inserite crude al centro o sulla superficie e fermate con strisce di impasto a croce. Dopo una spennellata di uovo e una decorazione con codette colorate, il dolce viene cotto in forno a 200 gradi per circa 20-25 minuti.

Il risultato è un dolce fragrante e scenografico, perfetto per la tavola pasquale.

Tradizione e varianti

La cuddura si conserva per diversi giorni ed è spesso arricchita con glassa di zucchero e limone, per un tocco ancora più goloso.

Oggi come ieri, questo dolce continua a rappresentare un legame forte con le radici della cultura siciliana, unendo il significato religioso della Pasqua al piacere della condivisione.