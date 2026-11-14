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Cultura e società: Pietro Valenti presenta il libro al Piccolo Teatro Elvira di Siracusa

di Oriana Gionfriddo ·
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un libro in un palcoscenico in teatro un dettaglio
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Venerdì 20 novembre, alle 18, il Piccolo Teatro Elvira di Siracusa, in via F. Accolla 2, ospita la presentazione del libro di Pietro Valenti “Da tempo, questo tempo e il tempo di domani”.

Il volume si presenta come un “caleidoscopio di racconti, cultura e società e… per certi versi!”, un gioco di parole che lascia intuire anche la presenza di versi. Il libro è illustrato con i disegni del pittore toscano Paolo Tesi.

La presentazione sarà curata da Giusi Nanè, avvocata e ambientalista. Interverranno Francesco Firullo, regista e attore della Compagnia comica Piccolo Teatro Elvira, e Marco Gaddi, allievo della scuola di teatro.

L’ingresso è libero. Per informazioni si può chiamare il 340 8067593.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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