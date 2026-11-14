Cultura e società: Pietro Valenti presenta il libro al Piccolo Teatro Elvira di Siracusa

Cultura · libri

Venerdì 20 novembre, alle 18, il Piccolo Teatro Elvira di Siracusa, in via F. Accolla 2, ospita la presentazione del libro di Pietro Valenti “Da tempo, questo tempo e il tempo di domani”.

Il volume si presenta come un “caleidoscopio di racconti, cultura e società e… per certi versi!”, un gioco di parole che lascia intuire anche la presenza di versi. Il libro è illustrato con i disegni del pittore toscano Paolo Tesi.

La presentazione sarà curata da Giusi Nanè, avvocata e ambientalista. Interverranno Francesco Firullo, regista e attore della Compagnia comica Piccolo Teatro Elvira, e Marco Gaddi, allievo della scuola di teatro.

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L’ingresso è libero. Per informazioni si può chiamare il 340 8067593.