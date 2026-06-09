Cultura, educazione e legalità: Tiziana Vitanza insignita Cavaliere della Repubblica

Nel giorno in cui l’Italia celebra l’80° Anniversario della Repubblica, la Dott.ssa Tiziana Vitanza, docente, scrittrice, promotrice culturale e volontaria impegnata da anni nel sociale, è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il massimo riconoscimento conferito dallo Stato ai cittadini che si distinguono per particolari benemerenze nei campi dell’educazione, della cultura, della solidarietà e del servizio alla collettività.

L’onorificenza, conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata consegnata oggi a Siracusa dal Prefetto S.E. Chiara Armenia, quale riconoscimento per un percorso umano, professionale e civile costruito negli anni attraverso l’insegnamento, la promozione della cultura, la diffusione della legalità e un costante impegno nel volontariato sociale.

Originaria di Raddusa e residente a Villasmundo-Melilli, in provincia di Siracusa, laureata in Scienze dell’Educazione, Tiziana Vitanza rappresenta una delle figure più apprezzate del panorama educativo e associativo siciliano. Docente di scuola primaria e dell’infanzia, insegnante di Storia, Filosofia e Scienze Umane, ha sempre interpretato il ruolo educativo come una vera missione di vita, ponendo al centro del proprio operato la crescita umana e culturale delle nuove generazioni.

La sua idea di scuola va oltre la semplice trasmissione delle conoscenze. Per la Prof.ssa Tiziana Vitanza educare significa accompagnare gli alunni nella costruzione della propria identità, sviluppando competenze, valori, senso civico e capacità relazionali. Una visione fondata sull’empatia, sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione della persona, nella convinzione che la scuola rappresenti il primo e più importante laboratorio di cittadinanza.

«La speranza per un mondo migliore inizia nei cuori dei bambini», ha più volte affermato, sintetizzando una filosofia educativa che negli anni ha guidato il suo lavoro quotidiano e che continua a rappresentare il filo conduttore della sua attività professionale.

Una concezione dell’insegnamento che ha trovato espressione anche nella sua attività di scrittrice. Con il volume “L’Empatia colora la scuola di gioia”, pubblicato da Carthago Edizioni e presentato in numerose scuole, istituzioni e contesti culturali italiani, Tiziana Vitanza ha promosso un modello educativo basato sulla cultura del rispetto, sull’inclusione e sulla cura dell’altro, offrendo un importante contributo al dibattito contemporaneo sui temi dell’educazione e della formazione.

Parallelamente all’attività scolastica e letteraria, ha sviluppato un’intensa e qualificata azione nel campo del volontariato e dell’associazionismo, diventando negli anni un punto di riferimento per la promozione della cultura, della legalità e della solidarietà. Attraverso il suo impegno ha organizzato e coordinato numerosi eventi socio-culturali, coinvolgendo costantemente giovani, istituzioni, associazioni e rappresentanti delle forze dell’ordine. Convinta che una società più giusta e pacifica debba necessariamente investire nella formazione delle nuove generazioni, ha sempre promosso iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, della memoria storica e della cittadinanza attiva.

È referente dell’Associazione Culturale Lamba Doria, componente dell’Associazione di Promozione Sociale “Ideali di Giustizia e Verità”, dedicata a Sant’Agata e ispirata ai principi e agli insegnamenti dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rocco Chinnici. Ricopre inoltre il ruolo di Delegata Provinciale dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati (A.N.I.O.M.R.I.D.), è socia dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa, del Lions Club di Siracusa, volontaria UNICEF e volontaria Telethon, distinguendosi per il costante impegno nella tutela dei diritti dell’infanzia, nella promozione della ricerca scientifica e nella diffusione dei valori della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Le sue competenze culturali, organizzative e comunicative l’hanno portata negli anni a moderare e coordinare numerose conferenze, manifestazioni istituzionali e convegni dedicati alla cultura, alla legalità, alla memoria e all’educazione civica. Tra questi, il V Convegno sulla Legalità alla presenza di autorità civili e militari e del Prefetto di Siracusa, S.E. Chiara Armenia. In tale occasione le è stato conferito un Attestato di Merito per l’impegno nella diffusione della cultura della legalità, a riconoscimento della sua costante opera educativa e civile a favore dei valori della giustizia, del rispetto e della cittadinanza attiva.

Particolarmente significativo è anche il suo contributo all’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) della provincia di Siracusa, che le ha conferito l’incarico di Addetto alle Pubbliche Relazioni, riconoscendone il profilo di elevato valore umano e professionale. In questo ruolo ha contribuito a rafforzare il dialogo tra associazioni, istituzioni e cittadini, promuovendo i valori della memoria, del sacrificio e del servizio alla Nazione.

Tra gli incarichi più rilevanti si distingue il coordinamento della cerimonia di inaugurazione del restauro del Monumento ai Caduti per Servizio Istituzionale di Siracusa, durante la quale ha curato i momenti commemorativi e istituzionali, contribuendo alla valorizzazione della memoria civile e del patrimonio morale del Paese.

Importante anche la sua attività nella diffusione dell’educazione civica, della cultura della pace e dei valori costituzionali attraverso conferenze, incontri pubblici e progetti educativi che l’hanno vista protagonista in numerose realtà scolastiche e associative.

Il valore del suo operato è stato riconosciuto anche a livello nazionale attraverso la partecipazione a incontri e progetti dedicati alla cultura, alla legalità e al volontariato presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, dove ha portato il proprio contributo professionale e umano su temi di grande rilevanza sociale.

Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti che testimoniano l’alto valore del suo impegno. Tra questi figurano il Premio alla Cultura “Pennino d’Oro”, il riconoscimento alla Sicilianità come eccellenza regionale, il Premio “Donna in Memoria e Legalità”, il Premio “Donna in – Donne per le Donne”, il Diploma di “Ambasciatore di Educazione Civica”, l’Attestato di Merito “Un Poster per la Pace” conferito dal Lions Club, l’Attestato di Merito per l’impegno nella diffusione della cultura della legalità, la prestigiosa Menzione d’Oro ad Honorem per l’impegno nel volontariato sociale e nella promozione dei valori della verità, della giustizia e della pace sociale, nonché il premio “Àncora della Speranza”, assegnato a personalità che si distinguono per fermezza morale, professionalità e dedizione al bene comune.

L’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana rappresenta oggi il naturale coronamento di un percorso umano e professionale esemplare, costruito attraverso la competenza, il senso delle istituzioni e una straordinaria dedizione al bene comune.

Un riconoscimento che premia non soltanto una brillante carriera professionale, ma soprattutto una donna che ha scelto di mettere il proprio sapere, il proprio tempo e le proprie energie al servizio della collettività, contribuendo alla crescita culturale e civile del Paese.

Con il conferimento dell’onorificenza della Repubblica, la Prof.ssa Tiziana Vitanza entra ufficialmente tra le personalità che, attraverso l’impegno quotidiano, l’esempio e la responsabilità sociale, hanno contribuito a rafforzare i valori fondanti della democrazia italiana, dimostrando come educazione, cultura, legalità e solidarietà rappresentino ancora oggi i pilastri indispensabili per costruire una società più giusta, consapevole e inclusiva.