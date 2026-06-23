Cultura, turismo e impresa: da Confindustria Siracusa la sfida per trasformare il patrimonio in sviluppo

La cultura come infrastruttura strategica per la crescita economica del territorio. È stato questo il tema al centro dell’incontro “Patrimonio, Turismo e Impresa. La cultura come infrastruttura per il territorio”, ospitato nella sede di Confindustria Siracusa e promosso dall’associazione degli industriali in collaborazione con l’Istituto Europeo del Restauro.

Un confronto che ha messo insieme mondo produttivo, operatori culturali e istituzioni per riflettere sul ruolo che patrimonio storico, turismo e imprese possono svolgere nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo per il territorio siracusano.

Ad aprire i lavori sono stati il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, e il presidente dell’Istituto Europeo del Restauro, Teodoro Auricchio. Ospite dell’iniziativa Giulio Lattanzi, direttore generale del Touring Club Italiano, che ha offerto una riflessione sulle trasformazioni del turismo contemporaneo e sulle opportunità che derivano da una gestione integrata delle risorse culturali.

Per Reale, Siracusa e la sua provincia dispongono di un patrimonio unico che può diventare un vero motore economico, a patto che si riesca a superare la storica separazione tra tutela, valorizzazione e iniziativa imprenditoriale.

“Mettere insieme le imprese e un patrimonio culturale immenso come quello che abbiamo nel nostro territorio è fondamentale – ha spiegato il presidente di Confindustria Siracusa -. Anche la nostra storia industriale, letta con gli occhi e la cultura di oggi, può aprire prospettive interessanti di collaborazione“.

Un riferimento che guarda in particolare all’area industriale siracusana, dove insistono siti archeologici di straordinario valore come Megara Hyblaea e altri beni culturali presenti all’interno o nelle immediate vicinanze degli stabilimenti produttivi.

Ma l’orizzonte individuato da Reale è ancora più ampio e coinvolge l’intero sistema culturale provinciale, dai siti Unesco di Siracusa e del Val di Noto fino alla Necropoli di Pantalica. “La sfida è tenere insieme sviluppo economico, sostenibilità e tutela ambientale. Oggi stiamo vivendo una fase complessa legata alle problematiche ambientali del territorio, ma proprio per questo dobbiamo essere capaci di costruire una visione che tenga insieme tutti questi elementi“.

Da qui la proposta di rafforzare forme di partenariato pubblico-privato per recuperare e rendere fruibili molti siti oggi poco valorizzati. “Abbiamo luoghi come il Castello Eurialo, la Villa del Tellaro, il Ginnasio Romano e decine di altri siti che, da soli, basterebbero a sostenere importanti flussi turistici. Molti però restano chiusi, poco accessibili o non adeguatamente valorizzati. Dobbiamo individuare modelli di collaborazione che consentano di renderli fruibili e allo stesso tempo sostenibili anche dal punto di vista economico“.

Una riflessione che si inserisce nel dibattito sempre più attuale sulla gestione del patrimonio culturale come asset produttivo e non soltanto come bene da conservare. A confermare questa visione è stato Giulio Lattanzi, direttore generale del Touring Club Italiano, che ha sottolineato come il turismo rappresenti oggi uno dei comparti più rilevanti dell’economia nazionale.

“Il turismo è a tutti gli effetti un’industria. Non soltanto per il contributo diretto che fornisce al Pil, ma anche considerando l’indotto, arrivando a rappresentare oltre il 12% dell’economia del Paese“.

Secondo Lattanzi, la competitività delle destinazioni non può più basarsi esclusivamente sulla presenza di singole attrazioni. “La domanda turistica è profondamente cambiata. Non cerca più soltanto un luogo o un monumento, ma un’esperienza complessiva che metta insieme cultura, eventi, paesaggio, gastronomia, intrattenimento e qualità della vita. Per questo servono programmazione, visione e capacità di fare rete“.

Un modello che richiede la collaborazione tra soggetti diversi. “Occorre mettere insieme imprese, pubbliche amministrazioni, fondazioni, associazioni e terzo settore. Solo costruendo reti territoriali stabili si possono sviluppare progetti in grado di generare valore duraturo“.

L’incontro di Confindustria Siracusa si inserisce così in una riflessione più ampia sul futuro economico del territorio. In una provincia che da decenni identifica gran parte della propria economia con il polo industriale, il turismo culturale e la valorizzazione del patrimonio emergono sempre più come una delle direttrici strategiche per diversificare lo sviluppo e rafforzare l’attrattività del territorio.

La sfida, emersa con chiarezza durante il confronto, è trasformare la straordinaria ricchezza storica, archeologica e paesaggistica della provincia siracusana in un’infrastruttura economica capace di generare investimenti, occupazione qualificata e nuove opportunità per le comunità locali.