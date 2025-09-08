Cumuli di rifiuti a pochi passi dal Ccr di Siracusa

Un lettore ci segnala via email i disagi provocati dalla disattivazione del servizio comunicazioni Telegram del Ccr di Siracusa e le discariche che si sono create nelle strade vicine alla struttura.

“Il servizio di comunicazioni Telegram riguardanti il CCR di Siracusa è disattivato da Maggio! Questo porta notevoli disagi ai cittadini che non avendo comunicazioni fanno, spesso, viaggi a vuoto perché i cassoni sono pieni. Inoltre crea, da parte di persone con pochi scrupoli, delle discariche a cielo aperto come quella che si è creata appunto pochi metri prima di arrivare al CCR della Targia. Tutto questo, mi riferiscono, per questioni economiche e di conflitti fra Tekra e amministrazione comunale. Intanto i cittadini, il decoro urbano e l’ ambiente sono quelli a pagarne (come al solito), le spese. Da residente sono indignata della cattiva gestione che Siracusa, ancora oggi, ha sul piano dei rifiuti e della raccolta differenziata. Concludo dicendo che riportare i cassonetti di indifferenziata in alcune zone della città ci riporta al medioevo e palesa l’incompetenza nella gestione del servizio”.