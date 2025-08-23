Cumuli d’immondizia nelle case popolari di via Gaetano Barresi 6: il comitato Siracusa Rialzati deposita un esposto

Il Comitato civico “Siracusa Rialzati” ha depositato ieri un esposto formale indirizzato al sindaco di Siracusa, alla polizia Ambientale e all’Assessore all’Igiene Urbana, Luciano Aloschi, per denunciare le gravissime condizioni igienico-sanitarie e di incuria in cui versa il cortile del complesso di case popolari di via Gaetano Barresi 6.

La denuncia, come riferisce Lubiana Vasile del comitato Siracusa Rialzati evidenzia due criticità principali che hanno esasperato il problema: frequenza di raccolta insufficiente e mancata differenziazione nella raccolta: “il ritiro dei rifiuti avviene con una cadenza di sole tre settimane, un intervallo di tempo del tutto inadeguato a gestire il volume di spazzatura di un’area residenziale – dice – Nonostante gli sforzi dei residenti nella separazione dei rifiuti, i materiali differenziati, come i cartoni, vengono poi caricati su un unico camion, vanificando di fatto l’intero processo e dimostrando una grave inefficienza nella gestione del servizio”.





Il Comitato “Siracusa Rialzati” chiede un intervento immediato e risolutivo per affrontare la situazione. Le richieste inoltrate alle autorità sono precise e mirano a ottenere risultati concreti: la bonifica straordinaria dell’area, una revisione urgente della frequenza di raccolta e un adeguamento delle procedure per garantire un’efficace gestione dei rifiuti differenziati.

Intanto l’associazione ambientalista “Mare Libero annuncia: ufficialmente la sua adesione al “Comitato Siracusa Rialzati”, per una convergenza di forze, atte al contrasto del degrado e della cementificazione selvaggia, che stanno minacciano la fruibilità e la bellezza del litorale siracusano.

“Tale iniziativa, nasce dalla profonda preoccupazione, condivisa dalle problematiche che lo stato attuale della costa di Siracusa evince. Una città di mare, che a causa di problematiche gestionali disordinate, appare sempre meno accessibile ai suoi residenti e turisti. I principali punti dolenti includono: l’eccessivo e sproporzionato numero di concessioni balneari, che di fatto privatizzano ampie porzioni di costa, la diffusa cementificazione dei litorali e la conseguente limitazione degli accessi e fruibilità del mare per i cittadini – sono le parole del coordinatore regionale Sicilia Mare Libero Fabrizio Raso – Abbiamo deciso di affiancare il Comitato Siracusa Rialzati, in quanto i loro obiettivi sono

perfettamente in linea con la nostra missione, come il diritto del libero accesso al mare e la protezione del patrimonio costiero, che riteniamo valori inalienabili. Le coste di Siracusa, ricche di storia e bellezza naturale, non possono essere sacrificate in nome di un modello di sviluppo miope e insostenibile. Vogliamo lavorare insieme per restituire il mare a chi lo vive ogni giorno e a chi ha la città come meta turistica”.