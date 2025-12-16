Cunti di Santa Lucia, in scena il 22 dicembre alla Chiesa di San Martino a Siracusa

Dall’unione di fede, racconti popolari e musica nasce la performance de i “Cunti di Santa Lucia” che andranno in scena, per il secondo anno consecutivo, lunedì 22 dicembre, alle 19, nei locali della chiesa di San Martino nell’isola di Ortigia. Lo spettacolo sarà interpretato dagli attori Laura Migliara e Gabriele Giannone, accompagnati dal chitarrista Nicolò Carbonaro. La selezione dei testi è di Fausto Migneco, la regia di Giuseppe Messina, l’adattamento musicale di Andrea Passanisi. L’iniziativa è organizzata e promossa dall’associazione culturale Opera APS in collaborazione con la Pareocchia di San Martino e con il sostegno del Comune di Siracusa.

L’ingresso è gratuito, per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo email info@operaconlacultura.it o contattare il numero +39 338 5410005.

“I racconti della tradizione popolare e la musica sono a servizio della fede nella performance dei Cunti di Santa Lucia – ha spiegato Messina-. Anche l’associazione Opera con la cultura ha voluto omaggiare la Santa Patrona della città di Siracusa, ponendo l’accento sulla relazione che i fedeli nel corso dei secoli, ed in ogni angolo del mondo hanno instaurato con Lucia”

“Ho già avuto modo di godere della bellezza della drammatica ricostruzione del “terremoto di Santa Lucia”, messo in scena dai ragazzi di Opera – ha raccontato don Gianluca Belfiore -. Ripercorrere quegli eventi vissuti nella mia infanzia e il pio affidarsi a santa Lucia consentono di rivivere, con emotiva partecipazione, quegli intensi attimi in cui tutto sembrava potersi perdere”