“Cuori in Corsia”, per gli studenti del Corbino di Siracusa un percorso di crescita umana e senso civico

C’è un volontariato che non si limita all’assistenza, ma diventa incontro, ascolto, presenza. È questo il senso più profondo di “Cuori in Corsia”, il progetto conclusosi nei giorni scorsi presso l’Urban Center di Siracusa, realizzato insieme all’Associazione Volontari Ospedalieri AVO Siracusa.

Protagonisti del progetto sono stati gli studenti del Liceo “Orso Mario Corbino” di Siracusa, per i quali il percorso è valso come attività di FSL (ex PCTO). Attraverso l’esperienza nei reparti ospedalieri, affiancati dai volontari senior AVO, gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con la fragilità umana, comprendendo quanto anche un gesto semplice, una parola o un momento di ascolto possano avere un valore profondo per chi vive la malattia e la solitudine.

“Cuori in Corsia” nasce proprio con l’obiettivo di avvicinare i giovani al senso civico, alla solidarietà e all’idea di una comunità capace di prendersi cura degli altri. Un percorso che ha fatto emergere maturità, sensibilità e forte partecipazione emotiva da parte dei ragazzi coinvolti.

Durante l’incontro conclusivo, alla presenza delle Istituzioni cittadine, dei docenti tutor e dei volontari AVO, gli studenti hanno raccontato ciò che questa esperienza ha lasciato loro.

Testimonianze sincere e intense, accolte da lunghi applausi e da una partecipazione emotiva che ha coinvolto tutti i presenti.

«Esperienze come questa aiutano i giovani a diventare cittadini più consapevoli e attenti agli altri», ha sottolineato la dirigente del Corbino, Valentina Grande, evidenziando il valore educativo e umano dell’iniziativa.

Il progetto è stato seguito, per AVO Sicilia, da Cetty Moscatt, per AVO Siracusa da Imma Messana, e dalle docenti del Liceo “Orso Mario Corbino” Angela Coniglione e Paola Moscatt, che hanno accompagnato gli studenti durante le diverse fasi del percorso.