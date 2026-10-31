Cure climatiche e termali, al via il soggiorno per gli anziani residenti a Priolo Gargallo

Attualità · 3-14 novembre

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Al via il soggiorno climatico e termale per gli anziani residenti a Priolo Gargallo. Dal 3 al 14 novembre 2026, un gruppo di 38 aventi diritto partirà per un soggiorno dedicato alla salute, alla cura di sé e alla socializzazione nella splendida cornice di Riolo Terme.

“Siamo davvero felici ed orgogliosi di dare il via a un’iniziativa fondamentale per il benessere dei nostri concittadini più anziani. Attraverso questo progetto – dichiarano il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – confermiamo la massima attenzione verso la terza età, offrendo ai nostri concittadini non solo cure termali mirate, ma anche momenti di relax, visite culturali e piacevole condivisione. Ringraziamo il consulente Francesco Garufi per la collaborazione e auguriamo a tutti i partecipanti un buon viaggio, un sereno soggiorno e un pronto rinvigorimento“.

Questo il programma del soggiorno: Partenza per Riolo Terme Ore 7:00: Raduno dei partecipanti presso Largo Autonomia Comunale, sistemazione in pullman GT e partenza per Villa San Giovanni. Ore 10:24: Partenza in Frecciarossa per Bologna. Durante il viaggio verrà offerto da Trotilo Viaggi un pranzo a sacco con Pizzolo DOP Sortinese! Ore 18:30: Arrivo a Bologna, trasferimento in pullman a Riolo Terme, benvenuto in hotel con aperitivo, sistemazione in camera, cena ed intrattenimento.

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Dal 4 al 7 novembre (dal 2° al 5° Giorno) | Terme e Relax Giornate dedicate alle cure termali al mattino, pranzo in hotel e pomeriggi liberi per lo shopping, il relax e le passeggiate. Serate con cena ed intrattenimento.

8 novembre (6° Giorno) | Gita Culturale a Ravenna Partenza in pullman per Ravenna, capitale dell’Impero Romano d’Occidente e sito UNESCO celebre per i suoi mosaici. Visita guidata della città, delle chiese e dei monumenti (pranzo a sacco incluso). Rientro in hotel nel pomeriggio, cena e intrattenimento.

Dal 9 al 13 Novembre (dal 7° all’11° Giorno) | Terme e Benessere Proseguimento del ciclo di cure termali al mattino, pomeriggi liberi dedicati al relax e alla vita di gruppo, cene e intrattenimenti serali.

14 Novembre (12° Giorno) | Rientro a Priolo Gargallo Ore 08:30: Partenza in pullman per la stazione di Bologna. Ore 10:27: Partenza in Frecciarossa per Villa San Giovanni (pranzo a sacco fornito dall’hotel). Ore 18:35: Arrivo a Villa San Giovanni, sistemazione in pullman GT e rientro a Priolo Gargallo.