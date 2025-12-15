Da Assostampa Siracusa la solidarietà ai colleghi di Repubblica Palermo e Telesud Trapani

I giornalisti di Assostampa Siracusa, riunitisi nella giornata di ieri, domenica 14 dicembre, in assemblea, esprimono piena solidarietà ai colleghi di Repubblica Palermo e Telesud Trapani al centro di una grave crisi che mette a rischio il loro futuro occupazionale. La Repubblica potrebbe essere ceduta al gruppo Antenna del magnate greco Kyriakou: tra smentite e conferme il momento colpisce i colleghi giornalisti e tutto il personale poligrafico ponendo pesanti dubbi sul futuro occupazionale anche nella redazione siciliana.

Mancati pagamenti, annuncio di mancato rinnovo dei contratti in scadenza il prossimo 31 dicembre colpiscono, invece, i colleghi di Telesud che proprio oggi scioperano contro l’atteggiamento dell’editore e contro un comportamento antisindacale dello stesso, capace di fare rimuovere il comunicato emesso dalla redazione e pubblicato sulle pagine social della stessa emittente.

Contro questi atteggiamenti che ledono il diritto al lavoro e la stessa dignità dei lavoratori, l’ Assemblea provinciale di Assostampa Siracusa esprime la massima vicinanza ai colleghi coinvolti sottolineando quanto sia importante la difesa dell’informazione sul territorio come fondamento della democrazia e della trasparenza nei confronti della comunità.