Da Avola a Casa Sanremo: PianoBeta al Sanremo Live Box con il nuovo singolo “Mezza Verità”

Ci sarà anche PianoBeta, pseudonimo di Biagio Esposito, tra i protagonisti del Sanremo Live Box in programma mercoledì 25 febbraio al Palafiori di Sanremo, nell’ambito degli eventi di Casa Sanremo.

Cantautore emergente di musica leggera italiana originario di Avola, PianoBeta (17 anni) coltiva la sua passione per la musica fin da giovanissimo. Studia pianoforte da otto anni, strumento attraverso il quale ricerca armonie e costruisce le sue composizioni. Nel tempo ha scritto circa un centinaio di brani, creando una vera e propria libreria di opere originali.

È iscritto all’accademia “Vocal Studio” di Siracusa, dove studia e si perfeziona sotto la guida del vocal coach maestro Damiano Restuccia, con l’obiettivo di crescere artisticamente e puntare a traguardi sempre più importanti. Tra gli incontri significativi del suo percorso figura quello con il maestro Beppe Vessicchio, dal quale ha ricevuto preziosi consigli e stimoli professionali.

Quest’anno PianoBeta è stato presentato alle selezioni di Sanremo Giovani con il brano “Quell’amore che”, prodotto dall’etichetta “Marcovecchio Editore”. Adesso sarà presente al Palafiori con il nuovo singolo “Mezza Verità”, pubblicato il 20 febbraio e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Mezza Verità” racconta il percorso emotivo di un ragazzo dopo la fine di una relazione: dal senso di colpa totale alla consapevolezza che le responsabilità sono condivise. Una presa di coscienza che trasforma il dolore in maturità, dando voce a quella che diventa, appunto, una “mezza verità”.