Da Avola a Rai 1: Simona D’Amico conquista “Tali e Quali” con Arisa

Capelli ricci, sorriso splendente e una voce che sorprende: è Simona D’Amico, 23 anni, di Avola, una delle protagoniste della puntata andata in onda ieri sera in prima serata su Rai 1 di Tali e Quali. È stata la prima a salire sul palco e, fin dalle prime note, la prima a conquistare il pubblico.

La musica, per Simona, è una storia che nasce in famiglia. Il padre è musicista e in casa le note non sono mai mancate: crescere circondata dalla musica ha contribuito a far maturare una passione autentica, coltivata nel tempo con impegno e dedizione.

A Tali e Quali Simona ha interpretato Arisa, portando sul palco il brano “La Notte” del 2012, una scelta intensa e non semplice, che ha richiesto grande controllo vocale ed emotivo.

“Dietro le quinte c’è un enorme lavoro”, racconta Simona ai microfoni di Siracusa News, sottolineando l’impegno e la preparazione necessari per arrivare pronta a un appuntamento così importante.

L’emozione è stata tanta, così come la soddisfazione per il risultato ottenuto in classifica: “È stata una forte emozione e una grande soddisfazione“, confessa. Uno di quei momenti che restano impressi e che ripagano di sacrifici e prove.

Guardando al futuro, Simona vede ancora la musica come una presenza costante nella sua vita: forse non come professione principale, ma sicuramente come passione da coltivare, sempre viva e centrale.

In bocca al lupo Simona!