Da Capo Passero a Capo Nord passando per Siracusa e il Plemmirio: il viaggio del “raggio di luce” di Paolo Goglio

Ispirato alla spada di Luce di S.Michele Arcangelo, il regista Milanese Paolo Goglio è partito da Capo Passero, punto all’estremo sud della Sicilia, per portare un raggio di Luce a Caponord, oltre il circolo polare artico. La seconda tappa del suo viaggio è stata sul Plemmirio.

Il regista che vive in un campeggio – Per fronteggiare la crisi economica del 2009 il regista Paolo Goglio si è ritirato a vivere in un campeggio e da lì ha iniziato a concepire un modo diverso di operare. Non più gli studi televisivi e le costose attrezzature ma un unico grande palcoscenico: il mondo. Oggi ha realizzato nella riserva protetta del Plemmirio alcune scene del film che documenta la sua impresa intitolata, provvisoriamente, La Linea del Raggio di Luce. “Sono rimasto molto colpito dalla selvatica e splendente bellezza del Plemmirio.” illustra il regista “Così ho dedicato due giornate di ripresa per valorizzare le cromatiche contrastanti tra il cielo, la terra e le acque turchesi. Sono stato favorito da una condizione meteorologica eccezionale e ho apprezzato in particolare Cala Zaffiro e Punta della Mola.”

Il raggio di Luce – Oggi, dopo il durissimo periodo di lock-down, vuole portare al mondo un segnale di speranza: un raggio innalzato nel cielo, ispirato dalla Spada di Luce di S.Michele Arcangelo, recentemente proiettata dai padri Rosminiani della Sacra Abbazia. “Sono stato alcuni giorni ad Avigliana per realizzare un toccante documentario” illustra Paolo Goglio. “Sono rimasto molto affascinato da questo faro che tracciava nell’oscurità un prezioso simbolo di Pace, di Luce e di Amore. Ho preso spunto e sono partito per la Sicilia con una torcia di profondità da 135.000 lumen. Raggiunto Porto Palo di Capo Passero ho proiettato il raggio di Luce di fronte all’Isola delle Correnti. Il risultato è stato molto gratificante e suggestivo e ora sono giunto alla riserva naturale del Plemmirio dove ho realizzato la seconda parte delle mie riprese.”

L’impresa – “Il mio traguardo è portare il raggio di Luce da Porto Palo di Capo Passero, nell’estremo sud del nostro paese, fino a Capo Nord, nell’estremo Nord del continente Europeo. Ho attrezzato, grazie al prezioso contributo di alcune associazioni, un camper personalizzato e ho di raggiunto la Sicilia nei primi giorni di Gennaio, per realizzare la prima parte di questa serie TV. Quindi risalirò tutta la penisola seguendo un itinerario improvvisato, spostandomi in funzione delle condizioni meteo e delle circostanze, che documenterò con le telecamere. A marzo inizierò quindi i preparativi e gli allestimenti per la seconda parte, più impegnativa. Conto di raggiungere l’estremo nord del continente tra Aprile e Maggio.”

I preparativi – “Inizialmente mi sono curato soprattutto di dare al camper un tocco di personalizzazione caratteristico e particolare, è nata così Gianna, la prima camperina, vivace e colorata. Poi ho approfondito tutte le possibile tematiche e problematiche tecniche di ripresa. Ho perfezionato i primi allestimenti del camper e, dopo il test realizzato in Valmalenco, sono partito in direzione Sud con destinazione la Sicilia. A Marzo farò quindi gli allestimenti necessari per affrontare il grande nord: devo raggiungere una località che si trova oltre il Circolo Polare Artico e l’inverno Norvegese è più lungo del nostro, rischio di affrontare temperature ostili e mi sto preparando con estrema attenzione”

I protagonisti – Protagonisti di questa serie avventurosa e naturalistica sono Gianna, la prima camperina, Leone cane coccolone e Paolo, autore e interprete delle puntate, da cui sarà estratto anche un docufilm con le principali scene realizzate.

A settembre Paolo Goglio prevede di proiettare il film in anteprima al Salone del camper di Parma, la più importante fiera di settore, in partnership con l’ente organizzatore e con la rivista Camperpress. Sarà possibile seguire in diretta il grande viaggio di Gianna, Leone e Paolo anche su Youtube, dove sarà realizzata una playlist dedicata e sui canali social, in particolare quello dedicato alla camperina: https://www.facebook.com/CamperinaGianna