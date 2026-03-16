Da Catania al siracusano con un “kit” per forzare le auto dei turisti: arrestati

A seguito di mirati servizi di controllo predisposti per contrastare il fenomeno dei furti su autovetture registrati negli ultimi tempi nei parcheggi dell’Oasi faunistica di Vendicari, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Noto hanno arrestato due uomini, entrambi originari di Catania, di 30 e 40 anni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato.

I poliziotti, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni riguardanti furti con scasso ai danni di auto in sosta nell’area parcheggio della località turistica, hanno organizzato specifici servizi di controllo del territorio e appostamenti con l’obiettivo di sorprendere i responsabili in flagranza.

L’attività investigativa ha dato i risultati sperati quando gli agenti hanno colto i due uomini mentre stavano forzando un’auto a noleggio utilizzata da alcuni turisti.

Durante l’intervento, poco distante dal luogo dell’ultimo tentativo di furto, gli operatori del Commissariato hanno individuato anche un’altra vettura che era stata precedentemente forzata. Ai due arrestati è stato sequestrato un kit utilizzato per aprire le auto parcheggiate nella zona.

Nel corso del fine settimana appena trascorso, nell’ambito dei controlli rafforzati disposti nel territorio di Noto, la Polizia di Stato ha inoltre identificato 71 persone, controllato 43 veicoli e verificato il rispetto delle limitazioni alla libertà personale nei confronti di 12 soggetti.