Da Confindustria Siracusa un appello alla politica: “il nostro polo industriale ha bisogno di risposte urgenti. Il Governo vada avanti”

“Da qualche anno il polo industriale di Siracusa è attraversato da crisi ricorrenti e proprio oggi che finalmente sembrava esserci qualche spiraglio per una possibile risposta positiva a favore delle nostre imprese di essere accompagnate in un percorso verso la decarbonizzazione e la transizione ecologica, incombe la crisi di Governo che ci preoccupa molto”. A dirlo è diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa che di fatto esprime tutta la propria preoccupazione per l’attuale momento politico che potrebbe avere conseguenze anche per il polo siracusano, già al centro da tempo di una lunga crisi economico – produttiva, acuita negli ultimi mesi con l’avvio dell’invasione Russa in Ucraina. Di fatto dal numero uno degli industriali arriva un vero e proprio endorsement nei confronti del governo Draghi, con la speranza che il mandato dell’attuale premier possa proseguire.

“Dobbiamo scongiurare il rischio – continua il Presidente Bivona – di fermare alcuni provvedimenti normativi in discussione, come il cosiddetto “decreto salva-Isab” o il “patto Stato-raffinazione” o l’applicazione del “Fondo europeo per una transizione giusta”. E’ un percorso importante per arrivare ad una soluzione positiva delle emergenze del nostro polo energetico e non deve essere interrotto”.

Per Bivona, al punto in cui oggi ci troviamo, con scadenze temporali ravvicinate, “non possiamo permetterci alcuna battuta d’arresto. Auspichiamo – conclude – il massimo senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche per assicurare continuità all’azione del Governo, per il bene del Paese”.