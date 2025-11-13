Da domani al 16 novembre pellegrinaggio Nazionale Unitalsi a Siracusa

L’Unitalsi si prepara a vivere tre intense giornate di fede e fraternità in occasione del prossimo Pellegrinaggio Nazionale al Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, guidato dal significativo tema: “Le Lacrime della Madonna sono un segno di speranza”.

Un appuntamento molto atteso che riunirà fedeli, giovani, famiglie e pellegrini provenienti da diverse regioni di Italia per riscoprire, attraverso la preghiera, la testimonianza e i segni di Maria, il valore della consolazione e della speranza cristiana. Al pellegrinaggio parteciperanno i membri del Consiglio Nazionale, dall’Assistente Ecclesiastico, Monsignor Rocco Pennacchio, Arcivescovo di Fermo, al Presidente Nazionale Rocco Palese e il vicepresidente Sabatino Di Serafino accolti dal Presidente della Sezione Sicilia Orientale Gabriele Burgio e da Bianca Spada, consigliera nazionale. Tra i momenti più attesi dai soci e volontari dell’Unitalsi la testimonianza della sorella e volontaria Antonietta Raco, 72 miracolata di Lourdes.

“Le Lacrime della Madonna continuano a parlarci oggi con la forza silenziosa dell’amore e della misericordia. In un tempo segnato da inquietudini e fragilità – ha dichiarato il Presidente della Sezione Sicilia Orientale, Gabriele Burgio – desideriamo metterci in cammino, certi che quelle lacrime ci indicano la via della speranza e ci invitano a costruire comunità più fraterne e solidali”. L’intero pellegrinaggio sarà vissuto come un cammino comunitario di fede, nella luce delle lacrime della Madonna, segno di tenerezza e di speranza per l’umanità.