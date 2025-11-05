L’ex scuola Littara di via Cavour sarà venduta per 9.010.000,00 euro e diventerà un hotel di lusso. Questo l’esito dell’asta pubblica che si è svolta stamattina. Erano due le buste ricevute a Palazzo Ducezio per la vendita del bene comunale ma solo una è stata ammessa alla procedura perché l’altra è pervenuta oltre il termine di scadenza e non conforme alle prescrizioni del bando.

A vincere l’asta è stata la Ditta Antarctica Srl che ha offerto oltre 9milioni di euro, vale a dire il 12% in più rispetto alla base d’asta di 8 milioni. L’ex scuola diventerà un hotel: l’asta pubblica era vincolata alla destinazione di utilizzo.

“L’ex scuola Littara ritorna a vivere sotto una nuova luce – ha commentato il sindaco Corrado Figura – diventerà un albergo con oltre 70 camere che determinerà la rivalutazione della struttura che ormai versava in uno stato di degrado da oltre 20 anni che consentirà una crescita occupazionale e sociale per tanti netini. Un progetto che si realizza con una vendita di oltre 9 milioni di euro che conferma la crescita della nostra città in questi anni dal punto di vista culturale, turistica ed economica rispetto al 2019 dove questo progetto non si è realizzato neanche con una proposta di vendita a 3 milioni e mezzo di euro, e conferma ancora una volta la credibilità della nostra amministrazione. Sono felice per la mia città e per un bene che rappresenta anche la storia della mia comunità che ritorna a vivere anche sotto un’altra veste e che consentirà di rendere, con un investimento di oltre € 20 milioni, sempre più internazionale la nostra città”.