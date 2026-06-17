“Da i Persiani di Eschilo – Storie e rappresentazioni di guerra e di pace dal mondo antico ad oggi”: sabato 20 incontro a Siracusa

La Società Siracusana di Storia Patria e l’Associazione culturale Morphosis hanno organizzato un incontro culturale che si svolgerà sabato 20 giugno nel cortile dell’ex Liceo Classico Gargallo (Via Gargallo, 19) alle ore 18.00. Dopo i saluti di Mario Lentini, presidente dell’Ass,C. Morphosis, e di Salvatore Santuccio, presidente della Società Siracusana di Storia Patria, saranno protagonisti dell’evento il prof. Carmine Pinto, professore di storia contemporanea dell’Università di Salerno, e il dott. Daniele Pitteri, Sovrintendente dell’Istituto Nazionale Dramma Antico.

Il tema dell’evento sarà “Da i Persiani di Eschilo – Storie e rappresentazioni di guerra e di pace dal mondo antico ad oggi”, argomento di attualità e di grande interesse, con incursioni sulle sfide geopolitiche e sui valori del secolo. Il tema che in questo incontro si vuole approfondire è la rappresentazione della guerra e della pace, i meccanismi di cui si avvale la comunicazione, che nell’antica Grecia era affidata anche agli strumenti letterari – primo fra tutti il teatro – e di come essa diventi, con lo scorrere del tempo, “narrazione”. Dialogheranno con i relatori l’avv. Sebastiano Grimaldi, della Società Siracusana di Storia Patria e l’avv. Pucci Piccione, dell’Associazione Amici dell’Inda.